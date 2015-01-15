Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:43

Львівський БатяР написав: Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку

wild.tomcat написав: думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки

Львівський БатяР написав: Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде, Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде,

Козак-характерник написав: Та й ті 15-20, це безперспективно, щоб придбати хату у Львові Та й ті 15-20, це безперспективно, щоб придбати хату у Львові

Львівський БатяР написав: На кордоні руки, а мізки або втекли раніше або пристосувались. Візьміть за приклад Долярчика, одну хату купив другу вже планує На кордоні руки, а мізки або втекли раніше або пристосувались. Візьміть за приклад Долярчика, одну хату купив другу вже планує

Козак-характерник написав: .. Долярчик в ауті...Вклав все в хату, але стільки часу тещиними млинцями давився. Якщо купить хату для бізнеса, ще й в кредит залізе, то зробить помилку велику. Краще хай заначку тримає в долярах під грушею, бо час настане, ще на хліб діставатиме звідти. .. Долярчик в ауті...Вклав все в хату, але стільки часу тещиними млинцями давився. Якщо купить хату для бізнеса, ще й в кредит залізе, то зробить помилку велику. Краще хай заначку тримає в долярах під грушею, бо час настане, ще на хліб діставатиме звідти.

І я вже таке почав припускати(що в гривнях може і не просісти зовсім)Якраз я/деполюдина і хочу завітати на РННу, мені вже тут не одні казали, що маю міцні яйкаПравда на однуху ще не нашкріб, лише на половину.І тримаю, на моменті, лише у двох банках.Правда,в одному трохи перейшов за Фонд(отакий я ризиковий)Отут мені стає образливо(але не на Вас, а мабуть, на себе), що я - підприємець, - вклав свою душу і весь свій час в підприємницьку діяльність. А вона виявилась простою самозайнятістю і заробітком у тих межах/цифрах, що Ви написали вище.І якраз великий в тому мінус, що прив'язаний до нього/забирає весь мій час.Але і є 2 плюси - що працюю НЕ на дядю і можу, при потребі зробити собі вихідний, чи пізніше піти, чи швидше піти на/з роботи.Ну і фізично не напрягаюсь.Якщо жити в тещі - то можнану або холостяком - тут теж НАБАГАТО легше і швидше можна наскирдувати на своє житло.Планую влізати в іпотеку.Ну тут я хочу з розумом підійти до іпотеки - вкласти ~30% в іпотеку, а решта тримати на депо(~ під Фонд) так звану "подушку безпеки".Одне погано в цьому, що буду влізати в напівзбудоване.І от, Ви кажете, що це погана ідея - але ж я чудово розумію, що гратися з депо, особливо в наш час, як це зараз роблю я - ризик ще той!(тут справді сталеві яя треба мати). А купити доляри і тупо тримати під грушею - ну це якось не для мене. Це так, як зустрічатись з гарною кобітою і знати, що вона готова для вас виконати всі захцянки, але Ви, просто приходите до неї вгості ТІЛЬКИ попити чаю і побалакати! І все!А час то йде - вона старіє/втрачає привабливість/бажання/чи просто йде до іншого))От щось таке і з долярами під грушею)))