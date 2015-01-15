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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:49

Ну, що ж бачу Ви розумієте на, що йдете. Я в будь - якому випадку бажаю щоб вам повезло і щоб все було краще за ваші сподівання!
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:52

  Львівський БатяР написав:Ну, що ж бачу Ви розумієте на, що йдете. Я в будь - якому випадку бажаю щоб вам повезло і щоб все було краще за ваші сподівання!

Дякую! Може невірне враження склалося, що я звик до кофорту занадто... :) полюбляю комфорт, але жив і по спартанськи, то не звикати. Тим паче поки на пробу на 3 місяці, а там поозирнуся, пригледжуся...може сподобається і повторю скок на буржуя! :D Мені воно не горить,що я з голоду помираю, ні. але запропонували, чому б й ні? Нові враження і копійочка...хай буде!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:43

Чи вартує купувати для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість?

  Львівський БатяР написав:Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку

І я вже таке почав припускати(що в гривнях може і не просісти зовсім)
Якраз я/деполюдина і хочу завітати на РН ;)
  wild.tomcat написав:думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки

Ну, мені вже тут не одні казали, що маю міцні яйка ;)
Правда на однуху ще не нашкріб, лише на половину.
І тримаю, на моменті, лише у двох банках.Правда,в одному трохи перейшов за Фонд(отакий я ризиковий) :)
  Львівський БатяР написав:Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде,

Отут мені стає образливо(але не на Вас, а мабуть, на себе), що я - підприємець, - вклав свою душу і весь свій час в підприємницьку діяльність. А вона виявилась простою самозайнятістю і заробітком у тих межах/цифрах, що Ви написали вище.
І якраз великий в тому мінус, що прив'язаний до нього/забирає весь мій час.
Але і є 2 плюси - що працюю НЕ на дядю і можу, при потребі зробити собі вихідний, чи пізніше піти, чи швидше піти на/з роботи.
Ну і фізично не напрягаюсь.
  Козак-характерник написав:Та й ті 15-20, це безперспективно, щоб придбати хату у Львові

Якщо жити в тещі - то можна :) ну або холостяком - тут теж НАБАГАТО легше і швидше можна наскирдувати на своє житло.
  Львівський БатяР написав:На кордоні руки, а мізки або втекли раніше або пристосувались. Візьміть за приклад Долярчика, одну хату купив другу вже планує

Планую влізати в іпотеку.
  Козак-характерник написав:.. Долярчик в ауті...Вклав все в хату, але стільки часу тещиними млинцями давився. Якщо купить хату для бізнеса, ще й в кредит залізе, то зробить помилку велику. Краще хай заначку тримає в долярах під грушею, бо час настане, ще на хліб діставатиме звідти.

Ну тут я хочу з розумом підійти до іпотеки - вкласти ~30% в іпотеку, а решта тримати на депо(~ під Фонд) так звану "подушку безпеки".
Одне погано в цьому, що буду влізати в напівзбудоване.

І от, Ви кажете, що це погана ідея - але ж я чудово розумію, що гратися з депо, особливо в наш час, як це зараз роблю я - ризик ще той!(тут справді сталеві яя треба мати). А купити доляри і тупо тримати під грушею - ну це якось не для мене. Це так, як зустрічатись з гарною кобітою і знати, що вона готова для вас виконати всі захцянки, але Ви, просто приходите до неї вгості ТІЛЬКИ попити чаю і побалакати! І все! :) А час то йде - вона старіє/втрачає привабливість/бажання/чи просто йде до іншого))
От щось таке і з долярами під грушею)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:37

  Долярчик написав:Отут мені стає образливо(але не на Вас, а мабуть, на себе), що я - підприємець, - вклав свою душу і весь свій час в підприємницьку діяльність. А вона виявилась простою самозайнятістю і заробітком у тих межах/цифрах, що Ви написали вище.
І якраз великий в тому мінус, що прив'язаний до нього/забирає весь мій час.
Але і є 2 плюси - що працюю НЕ на дядю і можу, при потребі зробити собі вихідний, чи пізніше піти, чи швидше піти на/з роботи.
Ну і фізично не напрягаюсь.

Куме, так в чому справа? Кидай цей копійчаний бізнес! 8) Може краще напрягтися, та швидше примножити капітал, ніж сидіти у Львові? Раніше сядеш - раніше вийдеш! :D Погуляєш на вільних хлібах, а потім вже у своїй львівскій хаті старість зустрічатимеш, біля жінки. :)

— Гей ви, пивники, броварі! Годі вам пиво варити та лежнями лежати у запічках і годувати своїм салом мух! Гайда слави лицарської та честі здобувати!


Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Козак-характерник написав:— Гей ви, пивники, броварі! Годі вам пиво варити та лежнями лежати у запічках і годувати своїм салом мух! Гайда слави лицарської та честі здобувати!

Це в Німеччині, живучи у бараку і весь день гнучи спину на панщині?
Якісь не ті козаки пішли
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:57

За крок до перевороту думок ©

Козак-характерник
Для холостяка - нов проблем!
А от для сімейного Долярчика - заробітки за кордоном - НЕ підходять!
Ну можна там разово скочити на 3 міс, чи два рази. А от щоб так 3-5 років поїздити, то зовсім не для сімейного чоловіка!

То треба, хіба що туди сім'ю перетягувати(але я так не хочу)
Я хочу жити тут, НА СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ!!!
Люблю свою землю/Неньку Україну і хочу жити ТУТ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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