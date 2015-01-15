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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 516517518519>
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:49

Ну, що ж бачу Ви розумієте на, що йдете. Я в будь - якому випадку бажаю щоб вам повезло і щоб все було краще за ваші сподівання!
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:52

  Львівський БатяР написав:Ну, що ж бачу Ви розумієте на, що йдете. Я в будь - якому випадку бажаю щоб вам повезло і щоб все було краще за ваші сподівання!

Дякую! Може невірне враження склалося, що я звик до кофорту занадто... :) полюбляю комфорт, але жив і по спартанськи, то не звикати. Тим паче поки на пробу на 3 місяці, а там поозирнуся, пригледжуся...може сподобається і повторю скок на буржуя! :D Мені воно не горить,що я з голоду помираю, ні. але запропонували, чому б й ні? Нові враження і копійочка...хай буде!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:43

Чи вартує купувати для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість?

  Львівський БатяР написав:Я припускаю, що похід вниз цін на нерухрмість може не відбутись... Оскільки на ринок нерухомості можуть завітати деполюди в пошуках заробітку

І я вже таке почав припускати(що в гривнях може і не просісти зовсім)
Якраз я/деполюдина і хочу завітати на РН ;)
  wild.tomcat написав:думаєте, є багато людей які мають депо на хоча б однушку? якщо міряти в межах фонду, це вже щонайменше 3 банки. і така сума в грн - тре мати яйки

Ну, мені вже тут не одні казали, що маю міцні яйка ;)
Правда на однуху ще не нашкріб, лише на половину.
І тримаю, на моменті, лише у двох банках.Правда,в одному трохи перейшов за Фонд(отакий я ризиковий) :)
  Львівський БатяР написав:Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде,

Отут мені стає образливо(але не на Вас, а мабуть, на себе), що я - підприємець, - вклав свою душу і весь свій час в підприємницьку діяльність. А вона виявилась простою самозайнятістю і заробітком у тих межах/цифрах, що Ви написали вище.
І якраз великий в тому мінус, що прив'язаний до нього/забирає весь мій час.
Але і є 2 плюси - що працюю НЕ на дядю і можу, при потребі зробити собі вихідний, чи пізніше піти, чи швидше піти на/з роботи.
Ну і фізично не напрягаюсь.
  Козак-характерник написав:Та й ті 15-20, це безперспективно, щоб придбати хату у Львові

Якщо жити в тещі - то можна :) ну або холостяком - тут теж НАБАГАТО легше і швидше можна наскирдувати на своє житло.
  Львівський БатяР написав:На кордоні руки, а мізки або втекли раніше або пристосувались. Візьміть за приклад Долярчика, одну хату купив другу вже планує

Планую влізати в іпотеку.
  Козак-характерник написав:.. Долярчик в ауті...Вклав все в хату, але стільки часу тещиними млинцями давився. Якщо купить хату для бізнеса, ще й в кредит залізе, то зробить помилку велику. Краще хай заначку тримає в долярах під грушею, бо час настане, ще на хліб діставатиме звідти.

Ну тут я хочу з розумом підійти до іпотеки - вкласти ~30% в іпотеку, а решта тримати на депо(~ під Фонд) так звану "подушку безпеки".
Одне погано в цьому, що буду влізати в напівзбудоване.

І от, Ви кажете, що це погана ідея - але ж я чудово розумію, що гратися з депо, особливо в наш час, як це зараз роблю я - ризик ще той!(тут справді сталеві яя треба мати). А купити доляри і тупо тримати під грушею - ну це якось не для мене. Це так, як зустрічатись з гарною кобітою і знати, що вона готова для вас виконати всі захцянки, але Ви, просто приходите до неї вгості ТІЛЬКИ попити чаю і побалакати! І все! :) А час то йде - вона старіє/втрачає привабливість/бажання/чи просто йде до іншого))
От щось таке і з долярами під грушею)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:37

...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 12 чер, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Козак-характерник написав:— Гей ви, пивники, броварі! Годі вам пиво варити та лежнями лежати у запічках і годувати своїм салом мух! Гайда слави лицарської та честі здобувати!

Це в Німеччині, живучи у бараку і весь день гнучи спину на панщині?
Якісь не ті козаки пішли
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:57

За крок до перевороту думок ©

Козак-характерник
Для холостяка - нов проблем!
А от для сімейного Долярчика - заробітки за кордоном - НЕ підходять!
Ну можна там разово скочити на 3 міс, чи два рази. А от щоб так 3-5 років поїздити, то зовсім не для сімейного чоловіка!

То треба, хіба що туди сім'ю перетягувати(але я так не хочу)
Я хочу жити тут, НА СВОЇЙ, БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ!!!
Люблю свою землю/Неньку Україну і хочу жити ТУТ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:45

Як жити далі?

Через коронавірусну кризу люди зміняться. Треба звикнути, що не буде масових заходів. Що будуть, як сказав Біл Гейтс, інші епідемії, прогнозує Марк Зархін. Інтернет помалу витісняє соціалізацію, а ресторани це швидко відчують.

«Коронавірус закрив нас ще більше у капсулах. І ця небезпека готується довгі роки. Ми звикаємо, замінюємо фейсбуком офлайн-спілкування. Все це призведе до того, що люди зміняться, з етичного погляду, з погляду мотивацій та навичок. І це, без сумніву, вплине на ресторанну культуру негативно. Тому що ресторан – це частина соціального середовища, частина культури. В ресторани люди не йдуть споживати білки, жири і вуглеводи. Люди йдуть, щоб спілкуватися, вирішувати справи. А сьогодні спілкування нам замінив Zoom, а їжу і атмосферу ресторанну – хлопці з «Glovo», – каже ресторатор.

Водночас Марк Зархін заявляє, що він не хоче бути бізнесменом, який займається доставкою їжі, тому що хоче надалі створювати ресторани, куди люди приходять за настроєм, за позитивом.

Звісно, все ще можна поборотися за внутрішнього туриста. Тому львівським рестораторам варто об’єднуватися, займатися маркетингом території і пропонувати щось нове.

«Львівські ресторатори за останні кілька років розслабилися. Їм здавалося, що туристи народжуються у літаках, потягах та машинах, які прямують до Львова. Треба знову об’єднуватися, займатися маркетингом території, пропонувати щось нове. Бо є жорстка конкуренція. Та й люди не дуже зараз хочуть урбаністичного відпочинку, бо він є масовим, вони хочуть відпочити на природі і тому буде важко залучити туриста. Всі серйозні гравці зараз думають над цим», – розповідає Марк Зархін.

http://tvoemisto.tv/exclusive/koronavir ... 10346.html

Ресторатор каже, що підвищення цін у закладах не буде, а якщо хтось наважиться, то працюватиме при пустих залах.

«Ціни – це не річ, яку взяв і підвищив, адже люди не будуть купувати, та й ринок не дозволить. Львів традиційно є не дуже дорогим, як, до прикладу, Київ чи Одеса. У нас мало людей, які в стані платити високі ціни за пропозиції. А хто захоче, то зразу відчує відтік клієнтів, а при пустих закладах мало хто захоче працювати», – пояснив Марк Зархін.

За його словами, сегмент дорогої ексклюзивної їжі у всьому світі падає, натомість «демократичний» сегмент розвивається у рази швидше. Виростає нова генерація людей, для яких цікавіше спілкуватися, аніж споживати їжу. Вони починають готувати вдома з допомогою ютуб-каналів. Змінюються цінності, підходи і ринок адаптується.

Теперішніх людей цікавлять більш прості невибагливі речі, але щоб атмосфера була привітною, зручною, технологічно-забезпеченою. Бо якщо людина приходить і питає «У вас є вай-фай?», і якщо їм кажуть, що нема, то це все одно, що немає туалету для сучасної людини, каже Марк Зархін.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 10:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Щось панянки Ламбади не чувати? :)
Може прикупила собі десь котедж в котеджному містечку за містом і живе прІпЄваючи? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:11

  Faceless написав:
Козак-характерник написав:— Гей ви, пивники, броварі! Годі вам пиво варити та лежнями лежати у запічках і годувати своїм салом мух! Гайда слави лицарської та честі здобувати!

Це в Німеччині, живучи у бараку і весь день гнучи спину на панщині?
Якісь не ті козаки пішли

То не козак, а лежень і наркоман.
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Frant
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:13

  Львівський БатяР написав:Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде,

Де ви бачили, щоб шаромижники і наркомани - багато і важко працювали???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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