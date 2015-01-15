Додано: Суб 13 чер, 2020 09:45

Як жити далі?Через коронавірусну кризу люди зміняться. Треба звикнути, що не буде масових заходів. Що будуть, як сказав Біл Гейтс, інші епідемії, прогнозує Марк Зархін. Інтернет помалу витісняє соціалізацію, а ресторани це швидко відчують.«Коронавірус закрив нас ще більше у капсулах. І ця небезпека готується довгі роки. Ми звикаємо, замінюємо фейсбуком офлайн-спілкування. Все це призведе до того, що люди зміняться, з етичного погляду, з погляду мотивацій та навичок. І це, без сумніву, вплине на ресторанну культуру негативно. Тому що ресторан – це частина соціального середовища, частина культури. В ресторани люди не йдуть споживати білки, жири і вуглеводи. Люди йдуть, щоб спілкуватися, вирішувати справи. А сьогодні спілкування нам замінив Zoom, а їжу і атмосферу ресторанну – хлопці з «Glovo», – каже ресторатор.Водночас Марк Зархін заявляє, що він не хоче бути бізнесменом, який займається доставкою їжі, тому що хоче надалі створювати ресторани, куди люди приходять за настроєм, за позитивом.Звісно, все ще можна поборотися за внутрішнього туриста. Тому львівським рестораторам варто об’єднуватися, займатися маркетингом території і пропонувати щось нове.«Львівські ресторатори за останні кілька років розслабилися. Їм здавалося, що туристи народжуються у літаках, потягах та машинах, які прямують до Львова. Треба знову об’єднуватися, займатися маркетингом території, пропонувати щось нове. Бо є жорстка конкуренція. Та й люди не дуже зараз хочуть урбаністичного відпочинку, бо він є масовим, вони хочуть відпочити на природі і тому буде важко залучити туриста. Всі серйозні гравці зараз думають над цим», – розповідає Марк Зархін.Ресторатор каже, що підвищення цін у закладах не буде, а якщо хтось наважиться, то працюватиме при пустих залах.«Ціни – це не річ, яку взяв і підвищив, адже люди не будуть купувати, та й ринок не дозволить. Львів традиційно є не дуже дорогим, як, до прикладу, Київ чи Одеса. У нас мало людей, які в стані платити високі ціни за пропозиції. А хто захоче, то зразу відчує відтік клієнтів, а при пустих закладах мало хто захоче працювати», – пояснив Марк Зархін.За його словами, сегмент дорогої ексклюзивної їжі у всьому світі падає, натомість «демократичний» сегмент розвивається у рази швидше. Виростає нова генерація людей, для яких цікавіше спілкуватися, аніж споживати їжу. Вони починають готувати вдома з допомогою ютуб-каналів. Змінюються цінності, підходи і ринок адаптується.Теперішніх людей цікавлять більш прості невибагливі речі, але щоб атмосфера була привітною, зручною, технологічно-забезпеченою. Бо якщо людина приходить і питає «У вас є вай-фай?», і якщо їм кажуть, що нема, то це все одно, що немає туалету для сучасної людини, каже Марк Зархін.