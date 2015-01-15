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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:23
Козак-характерник написав: Львівський БатяР написав:
На кордоні руки, а мізки або втекли раніше або пристосувались. Візьміть за приклад Долярчика, одну хату купив другу вже планує.
З моїх знайомих хто зараз (в останні роки) виїзджав всі або шоферують і щоб заробити миються з баклашок і готують на газових грілках або фігачать на будовах і теж все дуже скромно... Добре влаштовані як правило ті хто виїхав 10 і більше років назад.
Я вот читаю ваші пости і шось мені підказує що такі варіпюанти вам не до душі..
До речі, як у Вас з мовою?
Німецькою не володію. Базова - франсе. Інгліш - з телевізора. Я на сезон, чисто ударно папахати і отримати новий досвід. Чисто по спартанськи, винести все, що зароблю. Витрачати нічого не збираюся. Мова не обовязково, є чувачок, що там був. Там вже все організовано на потік.
В будь якому випадку, я прогнозую, що потік заробітчан збільшуватиметься...Тому і життя лендлордів стане не жирним. І вкладати в бетон сенсу не бачу. Можу й помилятися, але очікую повний швах тут...Ніхто і ніщо міняти тут не буде.
П.С. Долярчик в ауті...Вклав все в хату, але стільки часу тещиними млинцями давився. Якщо купить хату для бізнеса, ще й в кредит залізе, то зробить помилку велику. Краще хай заначку тримає в долярах під грушею, бо час настане, ще на хліб діставатиме звідти.
Щось здохло у лісі, і "козак" збирається на заробки в Німеччину???
Мабуть, багата пані вигнала геть альфонса-безхатченка??? Немає де жити, і нема коштів на каву у львівських забігайлівках??? Біла, біда, справжня криза...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:31
Козак-характерник написав:
Навряд чи ці гроші перетечуть в бетон. Лише незначна частка.
True-депозитчики не перейдут, т.к.
1. мечта о сдаче в аренду как источник пассивного дохода, да ещё в беднеющей и вымирающей стране, - это бред
2. Уже каждая уборщица обсмотрелась видосов про сдачу в аренду, нарезку 10 кают из одной квартиры, и т.д.
3. Это возможно самый главный риск, про который "бетоноголовые" не хотят даже думать - вывод этой сферы в БЕЛУЮ
. Хотя и не обязательно, т.к. в этой сфере "заняты" многие "ылитарии", которые конечно же не будут "рубить свой сук" (как например они вывели из-под налогообложения прибыль с ОВГЗ, а депозитчики-терпилы - пусть платят)
Кроме того, "аренда" - это не пассивный доход
, а такой же бузинес, как и многие другие, с рисками. И никто не гарантирует никакую доходность, тем более "пассивную".
Чтоб выжать хотя бы 10% годовых - этим нужно заниматься профессионально. С другой стороны - профессиональная деятельность с 10% "интересом" (не гарантированным) - это благотворительность. Кому это интересно? "Спонсорам пикничка"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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