У Львові зі здачею в оренду падіння ще з кінця минулого року. Зараз - повне дупло.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:26
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:16
Давай, "козак", пробуй! Розкажеш, як то воно - від байдикування в львівських кафе за чужий рахунок - відразу перейти до заробітчанства, ще й за кордоном! Головне, щоб буржуй на тебе не скокнув!
Попрацюєш з десяток років на будіництві - і купиш собі квартирку на окраїні Львова. Попрацюєш ще з десяток років повкалуєш -купиш ще одну. До пенсії - будеш мати три квартири, дві в оренді. Тоді вже зможеш байдикувати у львівських кафе і програвати гроші "на біржах".
"Козак", з собою обов,язково візьм Долярчика!
Най зепільний балабол взнає, що таке постійна важка фізична праця!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 14 чер, 2020 14:34, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:18
В Києві в бюджетному сегменті - орендні ціни поступово відновлюються і складають 80-85% від рівня 2019.
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Багато трутнів у Львові розвелось. Важкі часи для них настають, раз вони розмовляють про працю. Це ознака оздоровлення економіки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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