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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Попрацюєш з десяток років на будіництві - і купиш собі квартирку на окраїні Львова. Попрацюєш ще з десяток років повкалуєш -купиш ще одну. До пенсії - будеш мати три квартири, дві в оренді. Тоді вже зможеш байдикувати у львівських кафе і програвати гроші "на біржах".


Козак живе у власній квартирі практично в центрі
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ппц - майже задарма! :shock:
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:50

  Долярчик написав:Ппц - майже задарма! :shock:
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
Зображення

сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...
jump
 
Повідомлень: 3034
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