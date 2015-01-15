Козак живе у власній квартирі практично в центрі
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Козак живе у власній квартирі практично в центрі
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ппц - майже задарма!
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:50
сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...
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