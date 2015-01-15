Козак живе у власній квартирі практично в центрі
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Козак живе у власній квартирі практично в центрі
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ппц - майже задарма!
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:50
сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:14
:)
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:26
Вчора гуляли у центрі...
Львів для львівян
Гарне місто
я такого не бачив ніколи
через відсутність людей/машин/автобусів/трамваїв помічаєш купу речей/деталей/красу будинків, які непомітні у звичному шаленому русі, безперервному потоці туристів, мешканців, транспорту
Раджу сходити, погуляти, приглянутись довкола, ресторації/кафе пусті або заповнені на третину по максимуму, в багатьох узагалі жодних клієнтів, особливо хоч за кілька метрів від площі Ринок, немає галасу, смороду, дикої музичної какофонії від різноманітних вуличних гуртів, що лабають один неподалік одного
можна спокійно посидіти, поласувати чим забажаєш без черг, галасу, музичних варіацій...
єдина неприємна деталь - кинулось в око кількість безхатченків, сидячих, лежачих, бродячих... Можливо тому, що немає звичних місту натовпів.
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