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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Попрацюєш з десяток років на будіництві - і купиш собі квартирку на окраїні Львова. Попрацюєш ще з десяток років повкалуєш -купиш ще одну. До пенсії - будеш мати три квартири, дві в оренді. Тоді вже зможеш байдикувати у львівських кафе і програвати гроші "на біржах".


Козак живе у власній квартирі практично в центрі
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ппц - майже задарма! :shock:
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:50

  Долярчик написав:Ппц - майже задарма! :shock:
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
Зображення

сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:14

:)

  Долярчик написав:Щось панянки Ламбади не чувати? :)
Може прикупила собі десь котедж в котеджному містечку за містом і живе прІпЄваючи? :D


https://youtu.be/h5lEb3QZkPY
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:26

Вчора гуляли у центрі...
Львів для львівян :D
Гарне місто :D
я такого не бачив ніколи :shock:
через відсутність людей/машин/автобусів/трамваїв помічаєш купу речей/деталей/красу будинків, які непомітні у звичному шаленому русі, безперервному потоці туристів, мешканців, транспорту

Раджу сходити, погуляти, приглянутись довкола, ресторації/кафе пусті або заповнені на третину по максимуму, в багатьох узагалі жодних клієнтів, особливо хоч за кілька метрів від площі Ринок, немає галасу, смороду, дикої музичної какофонії від різноманітних вуличних гуртів, що лабають один неподалік одного

можна спокійно посидіти, поласувати чим забажаєш без черг, галасу, музичних варіацій...

єдина неприємна деталь - кинулось в око кількість безхатченків, сидячих, лежачих, бродячих... Можливо тому, що немає звичних місту натовпів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:37

... а довкола зелень/пташки/чисте повітря)))

  jump написав:
  Долярчик написав:Ппц - майже задарма! :shock:
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
Зображення

сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...

Та я це знаю/розумію!
Але при такій ціні йде якийсь розрив шаблону :D коли в моєму будинку, паркомісце в підземному паркінгу(просто розмітка на бруківці) коштує в ту ціну! :shock:
А ще, кажуть, що в полях будівництво дороге, бо комунікації потрібно вести.
Що собівартість метра квадратного, наприклад, 500дол. і дешевше, то хіба у збиток будувати.
І т. д. і т. п.
А воно он як - все залежить від ДОРОГОВИЗНИ САМОЇ ЗЕМЛІ!!!
А то починають рахувати ціну цементу/арматури/піску - а по-факту, це все фігня!
Ціна землі все вирішує!
Особливо, де розвинута інфраструктура - там і дорога земля!

п. с.
Але ж на Тракті - теж ціни "солодкі" і це МІСТО, а не за його межами! - і теж, маючи автівку, можна сказати - навіщо переплачувати, якщо можна взяти на Тракті.
Але не беруть/нема попиту(раз низькі ціни)

Бо, як на мене, навіть, взяти отой Ременів - то для холостяків/самотніх вовчиць на "віддаленій роботі", чи для пенсіонерів - саме то!
Стрибнули раз на тиждень в авто - заїхали в Ашан(навіть, не треба в місто) скупились/закинули в холодильник/морозілку і кайфуєтет/пікнічкуєте знову тиждень!!! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:40

  Lambada написав:
  Долярчик написав:Щось панянки Ламбади не чувати? :)
Може прикупила собі десь котедж в котеджному містечку за містом і живе прІпЄваючи? :D


https://youtu.be/h5lEb3QZkPY

Так і знав, що Ви в Ременів перебрались :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Ціна землі все вирішує!
а цену на землю устанавливает чиновник, вот вам и причина космических цен во Львове, которые могу сдуться как пузырь на 30-40% за год
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:48

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Ціна землі все вирішує!
а цену на землю устанавливает чиновник, вот вам и причина космических цен во Львове, которые могу сдуться как пузырь на 30-40% за год

На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
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