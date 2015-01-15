Додано: Пон 15 чер, 2020 12:37

jump написав: Долярчик написав: Ппц - майже задарма!

Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!

А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!

Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!

сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші... сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...

Та я це знаю/розумію!Але при такій ціні йде якийсь розрив шаблонуколи в моєму будинку, паркомісце в підземному паркінгу(просто розмітка на бруківці) коштує в ту ціну!А ще, кажуть, що в полях будівництво дороге, бо комунікації потрібно вести.Що собівартість метра квадратного, наприклад, 500дол. і дешевше, то хіба у збиток будувати.І т. д. і т. п.А воно он як - все залежить від ДОРОГОВИЗНИ САМОЇ ЗЕМЛІ!!!А то починають рахувати ціну цементу/арматури/піску - а по-факту, це все фігня!Особливо, де розвинута інфраструктура - там і дорога земля!п. с.Але ж на Тракті - теж ціни "солодкі" і це МІСТО, а не за його межами! - і теж, маючи автівку, можна сказати - навіщо переплачувати, якщо можна взяти на Тракті.Але не беруть/нема попиту(раз низькі ціни)Бо, як на мене, навіть, взяти отой Ременів - то для холостяків/самотніх вовчиць на "віддаленій роботі", чи для пенсіонерів - саме то!:D