Козак живе у власній квартирі практично в центрі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Козак живе у власній квартирі практично в центрі
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ппц - майже задарма!
Отак пішов за продуктами і на решту, купив собі житло біля Львова!
А що, в кого є авто - взагалі, класно - чисте повітря!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:50
сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...
Додано: Пон 15 чер, 2020 00:14
:)
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:26
У Львові на вулиці Братів Міхновських, 32-32а замість руїн радянського підприємства пропонують спорудити стадіон, а не новий житловий комплекс.
Петицію про це мешканці мікрорайону зареєстрували на платформі електронної демократії.
"Пропонується закладення стадіону зі спортивним майданчиком, БЕЗ БУДІВНИЦТВА жодного чергового житлового чи будь-якого іншого будинку на території, яка знаходиться на вулиці Там зараз знаходиться в руїнах колишнє радянське підприємство, яке планується забудувати черговим багатоквартирним житловим будинком. Простору для проведення дозвілля мешканцями численних навколишніх вулиць відсутнє зовсім, тобто абсолютно.
На території, яку можна охопити вулицями Залізнична-Бандери-Коперника-пр.Свободи-Городоцька-Клепарівська-Золота-Єрошенка існує тільки один! компактний спортивний майданчик (вул.М.Вовчка). Молодь – оскільки не має змоги займатись фізичною культурою, грати у різноманітні спортивні ігри, розвиватись фізично – тиняється без діла, вживає алкоголь, палить та хуліганить – словом нищить своє тіло, а як наслідок і дух.
Шалена та щільна забудова цього ж мікрорайону Львова такими багатоквартирними та висотними житловими кварталами на вул.Шевченка, О.Степанівни, вул.Голубовича, вул.Залізнична та житлові будинки – будівництво, яких зараз ведеться по вул.Голубовича, 37, вул.Стороженка, 30 та по вул. Городоцька, 64 - тільки погіршить вже сьогодні – катастрофічну ситуацію з відсутністю територій необхідних розмірів для проведення дозвілля, скверів, стадіонів, променадів тощо – в результаті «нові» мешканці цього району міста елементарно не будуть мати куди вийти на прогулянку",- йдеться в петиції.
Востаннє редагувалось jump в Пон 15 чер, 2020 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:37
... а довкола зелень/пташки/чисте повітря)))
Та я це знаю/розумію!
Але при такій ціні йде якийсь розрив шаблону коли в моєму будинку, паркомісце в підземному паркінгу(просто розмітка на бруківці) коштує в ту ціну!
А ще, кажуть, що в полях будівництво дороге, бо комунікації потрібно вести.
Що собівартість метра квадратного, наприклад, 500дол. і дешевше, то хіба у збиток будувати.
І т. д. і т. п.
А воно он як - все залежить від ДОРОГОВИЗНИ САМОЇ ЗЕМЛІ!!!
А то починають рахувати ціну цементу/арматури/піску - а по-факту, це все фігня!
Ціна землі все вирішує!
Особливо, де розвинута інфраструктура - там і дорога земля!
п. с.
Але ж на Тракті - теж ціни "солодкі" і це МІСТО, а не за його межами! - і теж, маючи автівку, можна сказати - навіщо переплачувати, якщо можна взяти на Тракті.
Але не беруть/нема попиту(раз низькі ціни)
Бо, як на мене, навіть, взяти отой Ременів - то для холостяків/самотніх вовчиць на "віддаленій роботі", чи для пенсіонерів - саме то!
Стрибнули раз на тиждень в авто - заїхали в Ашан(навіть, не треба в місто) скупились/закинули в холодильник/морозілку і кайфуєтет/пікнічкуєте знову тиждень!!! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:40
Так і знав, що Ви в Ременів перебрались
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 15 чер, 2020 12:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
а цену на землю устанавливает чиновник, вот вам и причина космических цен во Львове, которые могу сдуться как пузырь на 30-40% за год
верю в евро... по 1,4
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:48
На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
Додано: Пон 15 чер, 2020 17:38
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?
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