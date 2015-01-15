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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:12
Bolt написав: vitaliian написав: Долярчик написав:
Ціна землі все вирішує!
а цену на землю устанавливает чиновник, вот вам и причина космических цен во Львове, которые могу сдуться как пузырь на 30-40% за год
На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$
Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?[/quote]
Так.Помилився.450.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 22:27
Bolt написав: wild.tomcat написав: Bolt написав:
На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$
Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?
Так.Помилився.450.
не така вже й захмарна сума. при пятні забудови в 40-50% ділянки і цінах в тих краях (знати б ще точніше, де саме на антоновича, якщо ще й ближче до бандери ніж до кульпару, то ситуація ще покращується) 2-3 поверхи цілком достатньо щоб відбити ділянку. все інше - заробіток.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:11
Bolt написав: wild.tomcat написав: Bolt написав:
На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$
Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?
Так.Помилився.450.
не така вже й захмарна сума. при пятні забудови в 40-50% ділянки і цінах в тих краях (знати б ще точніше, де саме на антоновича, якщо ще й ближче до бандери ніж до кульпару, то ситуація ще покращується) 2-3 поверхи цілком достатньо щоб відбити ділянку. все інше - заробіток.[/quote]
В районі будинку піонерів.
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