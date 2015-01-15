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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:12
Bolt написав: vitaliian написав: Долярчик написав:
Ціна землі все вирішує!
а цену на землю устанавливает чиновник, вот вам и причина космических цен во Львове, которые могу сдуться как пузырь на 30-40% за год
На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$
Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?[/quote]
Так.Помилився.450.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 22:27
Bolt написав: wild.tomcat написав: Bolt написав:
На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$
Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?
Так.Помилився.450.
не така вже й захмарна сума. при пятні забудови в 40-50% ділянки і цінах в тих краях (знати б ще точніше, де саме на антоновича, якщо ще й ближче до бандери ніж до кульпару, то ситуація ще покращується) 2-3 поверхи цілком достатньо щоб відбити ділянку. все інше - заробіток.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:11
Bolt написав: wild.tomcat написав: Bolt написав:
На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$
Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?
Так.Помилився.450.
не така вже й захмарна сума. при пятні забудови в 40-50% ділянки і цінах в тих краях (знати б ще точніше, де саме на антоновича, якщо ще й ближче до бандери ніж до кульпару, то ситуація ще покращується) 2-3 поверхи цілком достатньо щоб відбити ділянку. все інше - заробіток.[/quote]
В районі будинку піонерів.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 10:09
Розбавлю тему інфою по стану будівництва на Парк Тауер на Стрийській 86, забудовник ТзОВ "Завод №3".
Почну з хронології:
кінець 2017р. - підписав з ними договір на купівлю квартири з терміном здачі 4кв. 2018р.
2018 - 1-е півріччя 2019р. - на об'єкті ідуть активні роботи, збудовано два секції (як і планувалось), якість будівництва норм, вигляд по проектних рендерах теж більш-менш ок, я трохи засмучений що відтерміновують, але загалом не критично
3кв. 2019р. - у вайбері майбутніх жильців по-трохи починає зростати напруга, типу ніби й будують, але коли нарешті здадуть?!
10.2019р. - забудовник збирає всіх майбутніх жильців щоб озвучити поточну ситуацію.
На презентації, де присутні біля 150-200 чол. забудовник повідомляє що будинок здано в експлуатацію, але видачу ключів і до ремонтів допустить тільки з 04.2020р., типу щоб не платити зимою за опалення, бо ймовірно мало жильців будуть проводити ремонти.
поч. 2020р. - власники починають оформлення права власності, вказують недоліки в окремому акті, забудовник зобов'язується усунути недоліки до 01.04.2020р.
04.2020р. - прогресу по виправленню недоліків немає, у вайбері майбутніх жильців знову зростає обурення, занепокоєння і глибока стурбованість, сформована ініціативна група починає активний діалог з забудовником, в результаті якого з'ясовується, що будинок не підключено до жодної з інженерних мереж (нагадаю, в 09.2019р. отримано свідоцтво про введення в експлуатацію!!)
05-06.2020р. забудовник обіцяє доробити двір, підключити мережі, доробити недоліки типу перил на балконах, а з 15.06.2020р. почати видачу ключів
15.06.2020р. - при прийомі ключів жильці з'ясовують що комунікації й далі не підведено, територія не готова взагалі (ні входу, ні бруківки), паркінг на 1поверсі переобладнано в комерційну нерухомість, на сайті видалено інфу про дит.майданчик, закриту територію і додано інфу про комерційну нерухомість.
Також за час спілкування з забудовником були такі неприємні речі - перед датами платежів на етапі будівництва підписант договору зі сторони забудовника фін.директор особисто кидала смски з нагадуванням, а з 2020р. після питань WTF і коли буде готово, почався мороз - фін.директор фовардить на юриста, той зайнятий і каже дзвоніть у відділ продажу, кароч. дуже неприємно і повний аццтой з позиції брендінгу, піару і маркетингу. Були розбіжності з проектними vs. фактичними метрами - у жильців які були в чаті по факту було на 1-2м.кв. менше площі, ніж по проекту (всього 250 квартир на 2 секції), і чомусь у всіх тільки в меншу сторону. Якщо на поч.2020р. це все виглядало дуже непорядно і було схоже на непрофесійних і недолугий робочий підхід, то зараз починає виглядати як кидок.
З плюсів: будинок загалом збудовано якісно, висота стелі 3м, норм вікна, котельня Viessmann, АЛЕ досі не підключено ел.енергію, воду, каналізацію, газ.
Тому поки-що користі від цих плюсів немає.
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