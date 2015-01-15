Додано: Вів 16 чер, 2020 10:09

Розбавлю тему інфою по стану будівництва на Парк Тауер на Стрийській 86, забудовник ТзОВ "Завод №3".



Почну з хронології:



кінець 2017р. - підписав з ними договір на купівлю квартири з терміном здачі 4кв. 2018р.

2018 - 1-е півріччя 2019р. - на об'єкті ідуть активні роботи, збудовано два секції (як і планувалось), якість будівництва норм, вигляд по проектних рендерах теж більш-менш ок, я трохи засмучений що відтерміновують, але загалом не критично

3кв. 2019р. - у вайбері майбутніх жильців по-трохи починає зростати напруга, типу ніби й будують, але коли нарешті здадуть?!

10.2019р. - забудовник збирає всіх майбутніх жильців щоб озвучити поточну ситуацію.

На презентації, де присутні біля 150-200 чол. забудовник повідомляє що будинок здано в експлуатацію, але видачу ключів і до ремонтів допустить тільки з 04.2020р., типу щоб не платити зимою за опалення, бо ймовірно мало жильців будуть проводити ремонти.

поч. 2020р. - власники починають оформлення права власності, вказують недоліки в окремому акті, забудовник зобов'язується усунути недоліки до 01.04.2020р.

04.2020р. - прогресу по виправленню недоліків немає, у вайбері майбутніх жильців знову зростає обурення, занепокоєння і глибока стурбованість, сформована ініціативна група починає активний діалог з забудовником, в результаті якого з'ясовується, що будинок не підключено до жодної з інженерних мереж (нагадаю, в 09.2019р. отримано свідоцтво про введення в експлуатацію!!)

05-06.2020р. забудовник обіцяє доробити двір, підключити мережі, доробити недоліки типу перил на балконах, а з 15.06.2020р. почати видачу ключів

15.06.2020р. - при прийомі ключів жильці з'ясовують що комунікації й далі не підведено, територія не готова взагалі (ні входу, ні бруківки), паркінг на 1поверсі переобладнано в комерційну нерухомість, на сайті видалено інфу про дит.майданчик, закриту територію і додано інфу про комерційну нерухомість.



Також за час спілкування з забудовником були такі неприємні речі - перед датами платежів на етапі будівництва підписант договору зі сторони забудовника фін.директор особисто кидала смски з нагадуванням, а з 2020р. після питань WTF і коли буде готово, почався мороз - фін.директор фовардить на юриста, той зайнятий і каже дзвоніть у відділ продажу, кароч. дуже неприємно і повний аццтой з позиції брендінгу, піару і маркетингу. Були розбіжності з проектними vs. фактичними метрами - у жильців які були в чаті по факту було на 1-2м.кв. менше площі, ніж по проекту (всього 250 квартир на 2 секції), і чомусь у всіх тільки в меншу сторону. Якщо на поч.2020р. це все виглядало дуже непорядно і було схоже на непрофесійних і недолугий робочий підхід, то зараз починає виглядати як кидок.



З плюсів: будинок загалом збудовано якісно, висота стелі 3м, норм вікна, котельня Viessmann, АЛЕ досі не підключено ел.енергію, воду, каналізацію, газ.

Тому поки-що користі від цих плюсів немає.