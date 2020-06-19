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Bolt написав:На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?
Так.Помилився.450.
не така вже й захмарна сума. при пятні забудови в 40-50% ділянки і цінах в тих краях (знати б ще точніше, де саме на антоновича, якщо ще й ближче до бандери ніж до кульпару, то ситуація ще покращується) 2-3 поверхи цілком достатньо щоб відбити ділянку. все інше - заробіток.
Bolt написав:На Антоновича вже довший час продають ділянку 180к$ 4сот.Рахуйте 1 м кв 4500$Тож можна прикінути скільки поверхів тре вгатити, щоб метр коштував більш-менш прийнятно.
шост ви не той во порахували. якщо ввідні умови вірні, то може все ж 450 усд?
Так.Помилився.450.
не така вже й захмарна сума. при пятні забудови в 40-50% ділянки і цінах в тих краях (знати б ще точніше, де саме на антоновича, якщо ще й ближче до бандери ніж до кульпару, то ситуація ще покращується) 2-3 поверхи цілком достатньо щоб відбити ділянку. все інше - заробіток.[/quote] В районі будинку піонерів.
Розбавлю тему інфою по стану будівництва на Парк Тауер на Стрийській 86, забудовник ТзОВ "Завод №3".
Почну з хронології:
кінець 2017р. - підписав з ними договір на купівлю квартири з терміном здачі 4кв. 2018р. 2018 - 1-е півріччя 2019р. - на об'єкті ідуть активні роботи, збудовано два секції (як і планувалось), якість будівництва норм, вигляд по проектних рендерах теж більш-менш ок, я трохи засмучений що відтерміновують, але загалом не критично 3кв. 2019р. - у вайбері майбутніх жильців по-трохи починає зростати напруга, типу ніби й будують, але коли нарешті здадуть?! 10.2019р. - забудовник збирає всіх майбутніх жильців щоб озвучити поточну ситуацію. На презентації, де присутні біля 150-200 чол. забудовник повідомляє що будинок здано в експлуатацію, але видачу ключів і до ремонтів допустить тільки з 04.2020р., типу щоб не платити зимою за опалення, бо ймовірно мало жильців будуть проводити ремонти. поч. 2020р. - власники починають оформлення права власності, вказують недоліки в окремому акті, забудовник зобов'язується усунути недоліки до 01.04.2020р. 04.2020р. - прогресу по виправленню недоліків немає, у вайбері майбутніх жильців знову зростає обурення, занепокоєння і глибока стурбованість, сформована ініціативна група починає активний діалог з забудовником, в результаті якого з'ясовується, що будинок не підключено до жодної з інженерних мереж (нагадаю, в 09.2019р. отримано свідоцтво про введення в експлуатацію!!) 05-06.2020р. забудовник обіцяє доробити двір, підключити мережі, доробити недоліки типу перил на балконах, а з 15.06.2020р. почати видачу ключів 15.06.2020р. - при прийомі ключів жильці з'ясовують що комунікації й далі не підведено, територія не готова взагалі (ні входу, ні бруківки), паркінг на 1поверсі переобладнано в комерційну нерухомість, на сайті видалено інфу про дит.майданчик, закриту територію і додано інфу про комерційну нерухомість.
Також за час спілкування з забудовником були такі неприємні речі - перед датами платежів на етапі будівництва підписант договору зі сторони забудовника фін.директор особисто кидала смски з нагадуванням, а з 2020р. після питань WTF і коли буде готово, почався мороз - фін.директор фовардить на юриста, той зайнятий і каже дзвоніть у відділ продажу, кароч. дуже неприємно і повний аццтой з позиції брендінгу, піару і маркетингу. Були розбіжності з проектними vs. фактичними метрами - у жильців які були в чаті по факту було на 1-2м.кв. менше площі, ніж по проекту (всього 250 квартир на 2 секції), і чомусь у всіх тільки в меншу сторону. Якщо на поч.2020р. це все виглядало дуже непорядно і було схоже на непрофесійних і недолугий робочий підхід, то зараз починає виглядати як кидок.
З плюсів: будинок загалом збудовано якісно, висота стелі 3м, норм вікна, котельня Viessmann, АЛЕ досі не підключено ел.енергію, воду, каналізацію, газ. Тому поки-що користі від цих плюсів немає.
jump написав:сядьте у авто і просто спробуйте заїхати до Львова з будь—якого напрямків зранку і виїхати відповідно ввечері. Також поїздіть по об`їзній у будь—який час, крім ночі. І бажання купувати квартиру за вказаною локацією пропаде навіть за ті гроші...
був я у Львові в п`ятницю-суботу і вчора-сьогодні, пробок порівняно з Києвом не бачив взагалі.
"Як у музеї": У Львові продають дві елітні квартири за більш ніж півтора мільйона доларів (фото)
У Львові виставили на продаж дві елітні квартири у центрі міста із ремонтом "у царському стилі". Відповідні оголошення розмістили вчора, 19 червня, на сторінках продажу нерухомості. Загальна вартість квартир складає близько 1 700 000 доларів, повідомляє Форпост.
Згідно з оголошенням, перша квартира є п'ятикімнатною та розташована у будинку по вул. Олекси Новаківського 2/3ц. Елітне житло має площу 220 м², а також "дорогий ексклюзивний ремонт в стилі Ренесансу" та вишукані меблі. Ціна - 1 200 000 доларів.
Друга квартира у схожому стилі продається за адресою вул. Паркова 2/3ц. Вона трохи менша - має 3 кімнати та загальну площу 114 м². Ціна такого помешкання 500 000 доларів.
jump написав:"Як у музеї": У Львові продають дві елітні квартири за більш ніж півтора мільйона доларів (фото)
У Львові виставили на продаж дві елітні квартири у центрі міста із ремонтом "у царському стилі". Відповідні оголошення розмістили вчора, 19 червня, на сторінках продажу нерухомості. Загальна вартість квартир складає близько 1 700 000 доларів, повідомляє Форпост.
Згідно з оголошенням, перша квартира є п'ятикімнатною та розташована у будинку по вул. Олекси Новаківського 2/3ц. Елітне житло має площу 220 м², а також "дорогий ексклюзивний ремонт в стилі Ренесансу" та вишукані меблі. Ціна - 1 200 000 доларів.
Друга квартира у схожому стилі продається за адресою вул. Паркова 2/3ц. Вона трохи менша - має 3 кімнати та загальну площу 114 м². Ціна такого помешкання 500 000 доларів.