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vitaliian написав:парк авто растет, парковок из-за застройки становится меньше. Но как там во Львове я не знаю
Ще раз нагадаю, що мій будинок вже 1,5р. як зданий і на третину заселений(ще просто масово роблять/завершують ремонти), а паркомісця в підземному паркінгу ще є ~ 15(!) - і це при 200 квартирах - щось 88 всіх є паркомісць!!! От і думайТЕ чому?
До центру - 4км. Ціна 200-220К. Здати можна за 1200-1500грн/міс(по відгуках сусідів)
За 150м є платний відкритий паркінг з охороною - ціна минулого року була щось 30грн/доба(а зараз не знаю)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jump написав:"Як у музеї": У Львові продають дві елітні квартири за більш ніж півтора мільйона доларів (фото)
У Львові виставили на продаж дві елітні квартири у центрі міста із ремонтом "у царському стилі". Відповідні оголошення розмістили вчора, 19 червня, на сторінках продажу нерухомості. Загальна вартість квартир складає близько 1 700 000 доларів, повідомляє Форпост.
Згідно з оголошенням, перша квартира є п'ятикімнатною та розташована у будинку по вул. Олекси Новаківського 2/3ц. Елітне житло має площу 220 м², а також "дорогий ексклюзивний ремонт в стилі Ренесансу" та вишукані меблі. Ціна - 1 200 000 доларів.
Друга квартира у схожому стилі продається за адресою вул. Паркова 2/3ц. Вона трохи менша - має 3 кімнати та загальну площу 114 м². Ціна такого помешкання 500 000 доларів.
vitaliian написав:парк авто растет, парковок из-за застройки становится меньше. Но как там во Львове я не знаю
Ще раз нагадаю, що мій будинок вже 1,5р. як зданий і на третину заселений(ще просто масово роблять/завершують ремонти), а паркомісця в підземному паркінгу ще є ~ 15(!) - і це при 200 квартирах - щось 88 всіх є паркомісць!!! От і думайТЕ чому?
До центру - 4км. Ціна 200-220К. Здати можна за 1200-1500грн/міс(по відгуках сусідів)
За 150м є платний відкритий паркінг з охороною - ціна минулого року була щось 30грн/доба(а зараз не знаю)
Долярчик написав:Ще раз нагадаю, що мій будинок вже 1,5р. як зданий і на третину заселений(ще просто масово роблять/завершують ремонти), а паркомісця в підземному паркінгу ще є ~ 15(!) - і це при 200 квартирах - щось 88 всіх є паркомісць!!! От і думайТЕ чому?
Що тут думати. Безкарність, або відсутність покарання за порушення правил паркування. Про цей "феномен" відношення до підземних паркінгів я описував, і, здається, не один раз.
Долярчик написав:Ну от, а то я сам думав брати під здачу в оренду, але як побачив, що будинок просто обліплений автівками на прибудинковій території, а паркомісця, навіть, після 1,5р. від здачі, ще є - подумав, що наш менталітет ще не скоро буде гравцем по оренді підземних паркінгів!
Якщо чекати, поки Вам хтось змінить менталітет, то не скоро Але ж хто Вам заважає змінювати менталітет самостійно?
Якщо власники паркують свої автівки лише на гостьовій парковці, то "най буде". Але якщо вони запарковують тротуари (залишаючи менше 2 метрів для пішоходів), газони (знищуючи їх), то викликайте поліцію. Так, з 10 викликів - буде добре, якщо приїдуть на 2. Але якщо робити це системно, то пара-трійка штрафів мали би змусити людей замислитись. Також тротуари можна захистити антипаркувальними стовпцями (за кошти міста).
Таким чином Ви вбиваєте двох зайців: - піднімаєте попит на об'єкт Ваших інвестицій - робите своє життя більш комфортним. Це ж Ваш будинок. Хоча, якщо Вам подобається виходити з під'їзду і бачити болото замість газону і продавлену автівками плитку на тротуарі (а це лише справа часу), то маєте на це повне право.
Окрім того, на трішки довшу перспективу. Я чекаю на місцеві вибори. Буду вивчати програми. Кандидат, який озвучить плани щодо впорядкування паркування у Львові, підвищіть свої шанси отримати мій голос (звичайно, це не єдиний критерій).
Ну і короткий екскурс в історію.
Я прожив на Мазепи майже 20 років. Там досі живуть батьки дружини, тому періодично туди навідуюсь. Окрім згаданої відкритої парковки перед Балатоном, поруч ще є одна на Тичини. На початку нульових були парковки на Лінкольна, на Плуговій, на Миколайчука. Всі ці парковки були заповнені на 90-95%. Зараз всі вони зараз забудовані. Відповідно, зараз більшість тих автівок переїхало на прибудинкові. Місця на всіх, очевидно, не вистачає. Тому в хід пішли газони, дитячі майданчики (я останні 10 років життя там спостерігав ущільнення паркування в подвір'ях, бетонування газонів і т. ін.). Євробляхи також не покращили ситуацію. Зараз в тому районі ситуація з паркуванням просто жахлива. Коли добудується і заселиться (* буде важливий коментар нижче) все, то дефіцит паркомісць точно буде (особливо, якщо цьому процесу сприяти способами наведеними вище), що мало би підняти попит на паркомісця. Це буде відображатися як на вартості оренди, так і на ціні самого паркомісця.
Тому, якщо Ви розглядаєте свою квартиру, як місце постійного проживання на наступні 10+ років, то така інвестиція, як на мене, має сенс: - не потрібно лізти в кредит - нерухомість складатиме лише частину інвестиційного портфелю, інша частина може бути в інших інструментах (депозит) - якщо буде необхідність/можливість придбати власне авто, не треба буде ламати голову над тим, який газон бетонувати, достатньо буде розірвати договір оренди паркомісця
Очевидно, що ризики також є: - якщо більшість квартир в Вашому будинку куплені під здачу, то тут питання, чи буде кому здавати, чи буде попит на паркомісце (це для мене найбільше питання, я щиро не розумію, хто буде жити в тому всьому, що набудували) - валютні, але вони стосуватимуться будь-якої нерухомості, вартість (оренди) якої може просісти в USD.
Тому для мене більше питання не в менталітеті (з цим можна боротися), а в попиті.
Долярчик написав:За 150м є платний відкритий паркінг з охороною - ціна минулого року була щось 30грн/доба(а зараз не знаю)
Так рано чи пізно Авалон вліпить там ще одну будову замість платної парковки і ті підземні паркінги будуть на вагу золота. Як на мене то це крута інвестиція на "на пенсію". Здати в оренду на хлібушек хоч зараз, а якщо продати через років п'ять десять то ця нерухомість не вб'ється плюс ще і виросте попит.
Інша справа що по ціні трьох паркінгів наприклад в Одесі можна взяти двокімнатну, і їздити з дітьми відпочивати на літо замість літа у Львові де вже третину літа ллє дощ, а ще і в Карпати вже стало небезпечно їздити, бо дорогу розмиє і назад не повернешся. Короче я тут серйозно про Одесу задумався. Інфраструктура гірша ніж у Львові, все вбите, але і нерухомість по ціні наших Винників. Що про це думає шановне панство?
Coder написав:Але якщо вони запарковують тротуари (залишаючи менше 2 метрів для пішоходів), газони (знищуючи їх), то викликайте поліцію
Та ні, заліплено автівками, але - без порушень - з торця будинку - гостьова вся заставлена, а з боку - бічна дорога вздовж заставлена, але на тротуар - велика рідкість, щоб хтось заїхав(і то ненадовго - розгрузитись) Тож все обліплено, але без порушень (хоч я не знаю, чи мають право вони паркуватись вздовж тої бічної дороги, що проходить вздовж будинку, чим її звужуючи? )
Coder написав:- не потрібно лізти в кредит - нерухомість складатиме лише частину інвестиційного портфелю, інша частина може бути в інших інструментах (депозит)
Але і тримати всі на депо - теж ризик! Тому я хочу взяти іпотеку(взимку), частину внести на початковий внесок(але мова йде про квартиру, не про паркомісце), а другу частину - тримати на депо, як подушку безпеки!
Coder написав:Очевидно, що ризики також є: - якщо більшість квартир в Вашому будинку куплені під здачу, то тут питання, чи буде кому здавати, чи буде попит на паркомісце (це для мене найбільше питання, я щиро не розумію, хто буде жити в тому всьому, що набудували)
Не знаю, чи більшість, але виглядає так, що багато квартир, таки куплено саме під здачу!
Coder написав:а в попиті
- його, наразі, нема! А купити паркомісце і надіятись, що через 2-3р буде попит - майже не віриться! Враховуючи, що ще й Спартак недалеко, який планує(по слухах) теж ставити охорону в своєму підземному паркінгу і робити його платним.(зараз - безкоштовний, але і ніхто не відповідає за Ваше припарковане там авто)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
sailed написав:Інша справа що по ціні трьох паркінгів наприклад в Одесі можна взяти двокімнатну, і їздити з дітьми відпочивати на літо замість літа у Львові де вже третину літа ллє дощ, а ще і в Карпати вже стало небезпечно їздити, бо дорогу розмиє і назад не повернешся. Короче я тут серйозно про Одесу задумався. Інфраструктура гірша ніж у Львові, все вбите, але і нерухомість по ціні наших Винників. Що про це думає шановне панство?
жити і відпочивати в Одесі?!
та вже краще у Болгарії
в Україні хіба - Карпати, Закарпаття (відпочинок), на кілька днів.
Друзі, паркінги не продаються ч/з їх захмарну вартість!!!! Забудовники на них поставили не реальну маржу!!! Якщо взяти, що паркінг коштує 10к.у.о, а оренда 1500грн то окупність наступить десь за 14р. 8 місяців. Далі Якщо 10к.у.о перекинути на гривню вийде десь 267000гр потім цю сумму покласти на депо хай під навіть 10% річних ви отримаєте 26700гр. Мінус десь 21% податки, вийде десь 21093гр на руки. Оренда паркінга 1,5к грн/місяць=18к грн/рік. Беремо прибуток з депо 21093-18000 які ми тратимо на оренду=3093гр профіт. Я от не бачу змісту купувати паркінг взагалі, ні для використання ні тимбільше для інвестиції!
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в П'ят 26 чер, 2020 00:43, всього редагувалось 2 разів.
Львівський БатяР написав:Друзі, паркінги не продаються ч/з їх захмарну вартість!!!!
Львівський БатяР написав:Я от не бачу змісту купувати паркінг взагалі
От! І я про те ж!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!