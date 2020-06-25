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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:40

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Друзі, паркінги не продаються ч/з їх захмарну вартість!!!!

  Львівський БатяР написав:Я от не бачу змісту купувати паркінг взагалі

От!
І я про те ж!


Також не бачу логіки тримати гроші на депо під 10% і брати позику на купівлю під 20%
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А я б ще прикупив гараж за 3000. Тільки зараз дорожче.
Здаю поки 2 ,вигідно по любому. За 10 років вже себе окупило,колись були інші ціни.
Ethereum
 
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  #<1 ... 519520521522
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