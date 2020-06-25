Також не бачу логіки тримати гроші на депо під 10% і брати позику на купівлю під 20%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:40
Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А я б ще прикупив гараж за 3000. Тільки зараз дорожче.
Здаю поки 2 ,вигідно по любому. За 10 років вже себе окупило,колись були інші ціни.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:19
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:05
в. Шевченка, з однієї сторони ЖК Велика Британія, з другої - ЖК Семицвіт...
"Елітна" нерухомість біля центру...
наступні черги гаратають далі...
вулицю, уже певно треба розширяти до магістральної...
зверху ще будуються комплекси на Залізничній і біля левандівського моста - ЖК Шенген - твій шлях в Європу або шматочок Європи біля залізничного вузла і з виглядом на Янівське кладовище
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