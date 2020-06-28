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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:02

  wild.tomcat написав:
  Ethereum написав:
  Bolt написав:А нашому кооперативу нарешті дозволили приватизувати землю.Так , що знімаю свій металевий гараж и будую стояк студій під оренду :)


Вітаю. А зараз процедура складна приватизації?

Там не стільки процедура складна, а те що депутати міськради мають проголосувати.То в нас десь за 4-5голосуваням получилось.Голова навіть до Андрійка ходив декілька разів.Пропонуваливзагалі на аукціоні викуповувати.


кооператив сам то де? може там місце якому авалону для чергового мурашника сподобалося? якщо ще не зовсім окраїна...[/quote]
За психушкою.Між Боткіна та кн.Ольги.є Авалон там не влізе.Сотиків 20 землі.По периметру особняки.Хоча...Тому і боялися на аукціон бо дійсно хтось лівий міг би влізти.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Думав, що модератори перенесли з валютної гілки мої дописи сюди.
Ан-нет :) - просто стерли.
Тому зроблю так:
Зображення
Планую брати за 750-800К
А плаваюча ставка - справді дратує. Краще вже під 12% з фіксованою, чим під 10% з плаваючою.
Зображення
Може хтось щось прокоментує? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:54

Долярчик
Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!

зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:01

  change_pm написав:Долярчик
Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!

зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?

Найкраще, якби тут кожен з нас(а нас тут не багато(6-10чол :mrgreen:) написав би своїх 5 варіантів.
Але кажете, що я один тут хочу купити, - то виходить, що ніхто більше нічого і не моніторить/цікавиться цікавими варіантами(локація/ціна) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлень: 8155
З нами з: 19.10.15
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