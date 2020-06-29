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Bolt написав:А нашому кооперативу нарешті дозволили приватизувати землю.Так , що знімаю свій металевий гараж и будую стояк студій під оренду
Вітаю. А зараз процедура складна приватизації?
Там не стільки процедура складна, а те що депутати міськради мають проголосувати.То в нас десь за 4-5голосуваням получилось.Голова навіть до Андрійка ходив декілька разів.Пропонуваливзагалі на аукціоні викуповувати.
кооператив сам то де? може там місце якому авалону для чергового мурашника сподобалося? якщо ще не зовсім окраїна...[/quote] За психушкою.Між Боткіна та кн.Ольги.є Авалон там не влізе.Сотиків 20 землі.По периметру особняки.Хоча...Тому і боялися на аукціон бо дійсно хтось лівий міг би влізти.
Думав, що модератори перенесли з валютної гілки мої дописи сюди. Ан-нет - просто стерли. Тому зроблю так: Планую брати за 750-800К А плаваюча ставка - справді дратує. Краще вже під 12% з фіксованою, чим під 10% з плаваючою. Може хтось щось прокоментує?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
change_pm написав:Долярчик Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!
зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?
Найкраще, якби тут кожен з нас(а нас тут не багато(6-10чол ) написав би своїх 5 варіантів. Але кажете, що я один тут хочу купити, - то виходить, що ніхто більше нічого і не моніторить/цікавиться цікавими варіантами(локація/ціна)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Як писав вже вище, віднедавна моніторю Одесу Задовбало ходити в Стрийській парк, нема що робити у Львові в межах міста влітку. Ще і кабаки небезпечні тепер через коронакризу. Інше діло зібрав речі і в неділю поїхав на пляж!