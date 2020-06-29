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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:02

  wild.tomcat написав:
  Ethereum написав:
  Bolt написав:А нашому кооперативу нарешті дозволили приватизувати землю.Так , що знімаю свій металевий гараж и будую стояк студій під оренду :)


Вітаю. А зараз процедура складна приватизації?

Там не стільки процедура складна, а те що депутати міськради мають проголосувати.То в нас десь за 4-5голосуваням получилось.Голова навіть до Андрійка ходив декілька разів.Пропонуваливзагалі на аукціоні викуповувати.


кооператив сам то де? може там місце якому авалону для чергового мурашника сподобалося? якщо ще не зовсім окраїна...[/quote]
За психушкою.Між Боткіна та кн.Ольги.є Авалон там не влізе.Сотиків 20 землі.По периметру особняки.Хоча...Тому і боялися на аукціон бо дійсно хтось лівий міг би влізти.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:54

Долярчик
Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!

зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:01

  change_pm написав:Долярчик
Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!

зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?

Найкраще, якби тут кожен з нас(а нас тут не багато(6-10чол :mrgreen:) написав би своїх 5 варіантів.
Але кажете, що я один тут хочу купити, - то виходить, що ніхто більше нічого і не моніторить/цікавиться цікавими варіантами(локація/ціна) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 00:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як писав вже вище, віднедавна моніторю Одесу :D
Задовбало ходити в Стрийській парк, нема що робити у Львові в межах міста влітку. Ще і кабаки небезпечні тепер через коронакризу. Інше діло зібрав речі і в неділю поїхав на пляж!
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 07:58

  sailed написав:Як писав вже вище, віднедавна моніторю Одесу :D
Задовбало ходити в Стрийській парк, нема що робити у Львові в межах міста влітку. Ще і кабаки небезпечні тепер через коронакризу. Інше діло зібрав речі і в неділю поїхав на пляж!

  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

В кого тут у нас когнітивний дисонанс? :shock:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:03

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Долярчик
Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!

зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?

Найкраще, якби тут кожен з нас(а нас тут не багато(6-10чол :mrgreen:) написав би своїх 5 варіантів.
Але кажете, що я один тут хочу купити, - то виходить, що ніхто більше нічого і не моніторить/цікавиться цікавими варіантами(локація/ціна) :roll:

1. Я думав продати, але карантин мене замкнув х.з. дє, не доберусь до власності.
2. Куди вкласти кошти від продажу?
3. Раптом іпотека, ціни вистрілять. Виявиться, що в кожного другого мінімум 50 куе в матрасі.
4. Раптом путя і сєпари, то Львів має шанси стати Лємбергом. Тіко я не зна, чи то було б добре чи закінчиться гєноцидом українців і партизанщиною?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Раптом путя і сєпари, то Львів має шанси стати Лємбергом. Тіко я не зна, чи то було б добре чи закінчиться гєноцидом українців і партизанщиною?
а еще метеорит может упасть.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:34

  change_pm написав:
  sailed написав:Як писав вже вище, віднедавна моніторю Одесу :D
Задовбало ходити в Стрийській парк, нема що робити у Львові в межах міста влітку. Ще і кабаки небезпечні тепер через коронакризу. Інше діло зібрав речі і в неділю поїхав на пляж!

  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

В кого тут у нас когнітивний дисонанс? :shock:

Не плутати відпочинок та постійне проживання :)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:42

  sailed написав:Не плутати відпочинок та постійне проживання :)

100%, в своїх какахах не так неприємно плавати :) своє ж!
change_pm
 
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