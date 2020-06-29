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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:02
wild.tomcat написав: Ethereum написав: Bolt написав:
А нашому кооперативу нарешті дозволили приватизувати землю.Так , що знімаю свій металевий гараж и будую стояк студій під оренду
Вітаю. А зараз процедура складна приватизації?
Там не стільки процедура складна, а те що депутати міськради мають проголосувати.То в нас десь за 4-5голосуваням получилось.Голова навіть до Андрійка ходив декілька разів.Пропонуваливзагалі на аукціоні викуповувати.
кооператив сам то де? може там місце якому авалону для чергового мурашника сподобалося? якщо ще не зовсім окраїна...[/quote]
За психушкою.Між Боткіна та кн.Ольги.є Авалон там не влізе.Сотиків 20 землі.По периметру особняки.Хоча...Тому і боялися на аукціон бо дійсно хтось лівий міг би влізти.
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Bolt
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Додано: Пон 29 чер, 2020 20:54
Долярчик
Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!
зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?
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change_pm
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Додано: Пон 29 чер, 2020 21:01
change_pm написав:Долярчик
Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!
зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?
Найкраще, якби тут кожен з нас(а нас тут не багато(6-10чол
) написав би своїх 5 варіантів.
Але кажете, що я один тут хочу купити, - то виходить, що ніхто більше нічого і не моніторить/цікавиться цікавими варіантами(локація/ціна)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 30 чер, 2020 00:44
Як писав вже вище, віднедавна моніторю Одесу
Задовбало ходити в Стрийській парк, нема що робити у Львові в межах міста влітку. Ще і кабаки небезпечні тепер через коронакризу. Інше діло зібрав речі і в неділю поїхав на пляж!
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sailed
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Додано: Вів 30 чер, 2020 07:58
sailed написав:
Як писав вже вище, віднедавна моніторю Одесу
Задовбало ходити в Стрийській парк, нема що робити у Львові в межах міста влітку. Ще і кабаки небезпечні тепер через коронакризу. Інше діло зібрав речі і в неділю поїхав на пляж!
sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно
. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.
В кого тут у нас когнітивний дисонанс?
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change_pm
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Додано: Вів 30 чер, 2020 08:03
Долярчик написав: change_pm написав:Долярчик
Не соромся, пиши, що ти там моніториш? Разом помоніторимо!
зі. Ти тут, імхо, єдиний, хто хоче купити. Я вже почав думати, а не продати б?
Найкраще, якби тут кожен з нас(а нас тут не багато(6-10чол
) написав би своїх 5 варіантів.
Але кажете, що я один тут хочу купити
, - то виходить, що ніхто більше нічого і не моніторить/цікавиться цікавими варіантами(локація/ціна)
1. Я думав продати, але карантин мене замкнув х.з. дє, не доберусь до власності.
2. Куди вкласти кошти від продажу?
3. Раптом іпотека, ціни вистрілять. Виявиться, що в кожного другого мінімум 50 куе в матрасі.
4. Раптом путя і сєпари, то Львів має шанси стати Лємбергом. Тіко я не зна, чи то було б добре чи закінчиться гєноцидом українців і партизанщиною?
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change_pm
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Додано: Вів 30 чер, 2020 08:14
change_pm написав:
Раптом путя і сєпари, то Львів має шанси стати Лємбергом. Тіко я не зна, чи то було б добре чи закінчиться гєноцидом українців і партизанщиною?
а еще метеорит может упасть.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Вів 30 чер, 2020 08:34
change_pm написав: sailed написав:
Як писав вже вище, віднедавна моніторю Одесу
Задовбало ходити в Стрийській парк, нема що робити у Львові в межах міста влітку. Ще і кабаки небезпечні тепер через коронакризу. Інше діло зібрав речі і в неділю поїхав на пляж!
sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно
. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.
В кого тут у нас когнітивний дисонанс?
Не плутати відпочинок та постійне проживання
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sailed
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Додано: Вів 30 чер, 2020 08:42
sailed написав:
Не плутати відпочинок та постійне проживання
100%, в своїх какахах не так неприємно плавати
своє ж!
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change_pm
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:02
change_pm написав:
1. Я думав продати, але карантин мене замкнув х.з. дє, не доберусь до власності.
2. Куди вкласти кошти від продажу?
3. Раптом іпотека, ціни вистрілять. Виявиться, що в кожного другого мінімум 50 куе в матрасі.
4. Раптом путя і сєпари, то Львів має шанси стати Лємбергом. Тіко я не зна, чи то було б добре чи закінчиться гєноцидом українців і партизанщиною?
якби в кожного 2го було під матрацом 50куо, думає що ціни на житло були трохи б інакшими
без сумніву, є люди в кого і значно більше є, як казав класик "раз в країні бродять грошові знаки, то є люди, в яких їх багато" (с). але не думаю що ринок житла, що тут обговорюється, їх цікавить хоч якось. та іпотека, на яку тут деяких непомірні слюні біжать, малоімовірна - за які шиші? де взяти гроші та ще й під такий %? якась сотня-друга кредитів, щоб похвастатися по телевізору, в рахунок не береться.
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wild.tomcat
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