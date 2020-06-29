|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:47
Я от думаю, що якісь пересічні будуть брати іпотеку, заледве нашкрябуючи на перший внесок і без подушки безпеки(дехто і до сих пір не знає, що це таке)
Але БУДУТЬ брати іпотеку!
А я собі такий на білому коні з першим внеском в одній руці і подушкою безпеки - в іншій, - і не ризикну взяти іпотеку???
Хоч я ще не вирішив на 100%,що буду брати і, чи взагалі, буду брати, але вже все ретельно моніторюю, все зважую і..... мабуть, все одно, десь потрібно таки ризикнути
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8162
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:12
Долярчик
Ти не міг би зробити нам послугу і викласти основні тези з Кіосачного відео?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1471
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:15
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8162
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:18
change_pm написав:Долярчик
Ти не міг би зробити нам послугу і викласти основні тези з Кіосачного відео?
А всі його відео - майже, все складається з ключових тезесів!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8162
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:00
Вже навіть в Газеті виборчій статтю написали.,,Дядек помре від короновірусу, квартира в спадок дістанеться.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:01
Вже навіть в Газеті виборчій статтю написали.,,Дядек помре від короновірусу, квартира в спадок дістанеться.
Пи.Си. Сижу на буд форумі, людина з Сум купила хату в Франеку бо на Львів не вистарчилр.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6444
|763023
|
Вів 30 чер, 2020 12:42
akurt
|
|848
|96653
|
|
|0
|3377
|
|