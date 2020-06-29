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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я от думаю, що якісь пересічні будуть брати іпотеку, заледве нашкрябуючи на перший внесок і без подушки безпеки(дехто і до сих пір не знає, що це таке) :)
Але БУДУТЬ брати іпотеку!

А я собі такий на білому коні з першим внеском в одній руці і подушкою безпеки - в іншій, - і не ризикну взяти іпотеку???

Хоч я ще не вирішив на 100%,що буду брати і, чи взагалі, буду брати, але вже все ретельно моніторюю, все зважую і..... мабуть, все одно, десь потрібно таки ризикнути :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:12

Долярчик
Ти не міг би зробити нам послугу і викласти основні тези з Кіосачного відео?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:15

За крок до перевороту думок! ©

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:18

  change_pm написав:Долярчик
Ти не міг би зробити нам послугу і викласти основні тези з Кіосачного відео?

А всі його відео - майже, все складається з ключових тезесів! :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:00

Вже навіть в Газеті виборчій статтю написали.,,Дядек помре від короновірусу, квартира в спадок дістанеться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:01

Вже навіть в Газеті виборчій статтю написали.,,Дядек помре від короновірусу, квартира в спадок дістанеться.
Пи.Си. Сижу на буд форумі, людина з Сум купила хату в Франеку бо на Львів не вистарчилр.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:33

  Долярчик написав:Я от думаю, що якісь пересічні будуть брати іпотеку, заледве нашкрябуючи на перший внесок і без подушки безпеки(дехто і до сих пір не знає, що це таке) :)
Але БУДУТЬ брати іпотеку!

А я собі такий на білому коні з першим внеском в одній руці і подушкою безпеки - в іншій, - і не ризикну взяти іпотеку???

Хоч я ще не вирішив на 100%,що буду брати і, чи взагалі, буду брати, але вже все ретельно моніторюю, все зважую і..... мабуть, все одно, десь потрібно таки ризикнути :)


будуть брати, не будуть брати. щоб її взяти, потрібно щоб її хтось дав. і питання не тільки в % ставках, а у факті самої іпотеки. щось дуже сумнівно що будуть роздавати направо і наліво як в 2й половині 00х. вже раз роздавали, досі позбирати не можуть. і сам факт дачі кредиту, і його розмір і ставка % буде залежати від наявності стабільного чималого доходу. багато бажаючих сьогодні можуть таким похвалитися? сумніваюся що фопу на єдиному податку з дружиною вчителем і 2ма дітьми дадуть іпотеку в хоч якомусь серйозному розмірі і чи взагалі дадуть :D
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  wild.tomcat написав:сумніваюся що фопу на єдиному податку з дружиною вчителем і 2ма дітьми дадуть іпотеку в хоч якомусь серйозному розмірі і чи взагалі дадуть

Побачимо, сказав сліпий!© :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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