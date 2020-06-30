RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я от думаю, що якісь пересічні будуть брати іпотеку, заледве нашкрябуючи на перший внесок і без подушки безпеки(дехто і до сих пір не знає, що це таке) :)
Але БУДУТЬ брати іпотеку!

А я собі такий на білому коні з першим внеском в одній руці і подушкою безпеки - в іншій, - і не ризикну взяти іпотеку???

Хоч я ще не вирішив на 100%,що буду брати і, чи взагалі, буду брати, але вже все ретельно моніторюю, все зважую і..... мабуть, все одно, десь потрібно таки ризикнути :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8167
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:12

Долярчик
Ти не міг би зробити нам послугу і викласти основні тези з Кіосачного відео?
change_pm
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 03.02.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:00

Вже навіть в Газеті виборчій статтю написали.,,Дядек помре від короновірусу, квартира в спадок дістанеться.
Bolt
 
Повідомлень: 377
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:01

Вже навіть в Газеті виборчій статтю написали.,,Дядек помре від короновірусу, квартира в спадок дістанеться.
Пи.Си. Сижу на буд форумі, людина з Сум купила хату в Франеку бо на Львів не вистарчилр.
Bolt
 
Повідомлень: 377
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:33

  Долярчик написав:Я от думаю, що якісь пересічні будуть брати іпотеку, заледве нашкрябуючи на перший внесок і без подушки безпеки(дехто і до сих пір не знає, що це таке) :)
Але БУДУТЬ брати іпотеку!

А я собі такий на білому коні з першим внеском в одній руці і подушкою безпеки - в іншій, - і не ризикну взяти іпотеку???

Хоч я ще не вирішив на 100%,що буду брати і, чи взагалі, буду брати, але вже все ретельно моніторюю, все зважую і..... мабуть, все одно, десь потрібно таки ризикнути :)


будуть брати, не будуть брати. щоб її взяти, потрібно щоб її хтось дав. і питання не тільки в % ставках, а у факті самої іпотеки. щось дуже сумнівно що будуть роздавати направо і наліво як в 2й половині 00х. вже раз роздавали, досі позбирати не можуть. і сам факт дачі кредиту, і його розмір і ставка % буде залежати від наявності стабільного чималого доходу. багато бажаючих сьогодні можуть таким похвалитися? сумніваюся що фопу на єдиному податку з дружиною вчителем і 2ма дітьми дадуть іпотеку в хоч якомусь серйозному розмірі і чи взагалі дадуть :D
wild.tomcat
 
Повідомлень: 874
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  wild.tomcat написав:сумніваюся що фопу на єдиному податку з дружиною вчителем і 2ма дітьми дадуть іпотеку в хоч якомусь серйозному розмірі і чи взагалі дадуть

Побачимо, сказав сліпий!© :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8167
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:59

А на, що дивитись? Гляньте будь яку країну де є дешеві кредити і буде все ясно, що якщо кредити 10% то за депо % будуть максимум 3%. Тобто 7% різниці треба буде покрити, нафіга воно треба? Якщо буде форсмажор при якому Вам доведеться використати фін подушку доведеться і кредитне тіло погашати і ще й платити вже не 7%, а 10% по кредиту
Я приєднуюсь до думки, що нам дешевих кредитів не бачити ближчим часом.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 298
З нами з: 25.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:34

Думати - непередумати!

  Львівський БатяР написав:А на, що дивитись? Гляньте будь яку країну де є дешеві кредити і буде все ясно, що якщо кредити 10% то за депо % будуть максимум 3%. Тобто 7% різниці треба буде покрити, нафіга воно треба? Якщо буде форсмажор при якому Вам доведеться використати фін подушку доведеться і кредитне тіло погашати і ще й платити вже не 7%, а 10% по кредиту
Я приєднуюсь до думки, що нам дешевих кредитів не бачити ближчим часом

Ну, ок.
Закінчилились до січня мої депо під 17,5-18,5% - що далі?
1) Поповнювати стовпці під 16-13,5 - 11%?
2) Купити доляра?(якщо буде нижче 27)
3) Золото/срібло?
4) Які ще є не дуже ризикові варіанти?

От дивлюсь на ці варіанти вище - якась фігня!
Тому що, завершується епоха пасивних прибутків!

А іпотека буде не така вже й велика - 500-600тис.грн "тіло".

Так хоч, на мій погляд, збережу свої, забетонувавши їх.

п. с.
Ну от ок, в мене ще не так багато(під 2 фонди), і то думаю, як їх зберегти/а краще примножити. А от у кого хоч +/- лям гривень - як зберігають/примножують?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8167
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 521522523524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 643, 644, 645
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
6448 763727
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 08:38
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 83, 84, 85
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
848 96803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 08:48
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3385
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.