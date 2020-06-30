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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:47
Я от думаю, що якісь пересічні будуть брати іпотеку, заледве нашкрябуючи на перший внесок і без подушки безпеки(дехто і до сих пір не знає, що це таке)
Але БУДУТЬ брати іпотеку!
А я собі такий на білому коні з першим внеском в одній руці і подушкою безпеки - в іншій, - і не ризикну взяти іпотеку???
Хоч я ще не вирішив на 100%,що буду брати і, чи взагалі, буду брати, але вже все ретельно моніторюю, все зважую і..... мабуть, все одно, десь потрібно таки ризикнути
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:12
Долярчик
Ти не міг би зробити нам послугу і викласти основні тези з Кіосачного відео?
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change_pm
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:00
Вже навіть в Газеті виборчій статтю написали.,,Дядек помре від короновірусу, квартира в спадок дістанеться.
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Bolt
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:01
Вже навіть в Газеті виборчій статтю написали.,,Дядек помре від короновірусу, квартира в спадок дістанеться.
Пи.Си. Сижу на буд форумі, людина з Сум купила хату в Франеку бо на Львів не вистарчилр.
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Bolt
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:33
Долярчик написав:
Я от думаю, що якісь пересічні будуть брати іпотеку, заледве нашкрябуючи на перший внесок і без подушки безпеки(дехто і до сих пір не знає, що це таке) Але БУДУТЬ брати іпотеку!
А я собі такий на білому коні з першим внеском в одній руці і подушкою безпеки - в іншій, - і не ризикну взяти іпотеку???
Хоч я ще не вирішив на 100%,що буду брати і, чи взагалі, буду брати, але вже все ретельно моніторюю, все зважую і..... мабуть, все одно, десь потрібно таки ризикнути
будуть брати, не будуть брати. щоб її взяти, потрібно щоб її хтось дав. і питання не тільки в % ставках, а у факті самої іпотеки. щось дуже сумнівно що будуть роздавати направо і наліво як в 2й половині 00х. вже раз роздавали, досі позбирати не можуть. і сам факт дачі кредиту, і його розмір і ставка % буде залежати від наявності стабільного чималого доходу
. багато бажаючих сьогодні можуть таким похвалитися? сумніваюся що фопу на єдиному податку з дружиною вчителем і 2ма дітьми дадуть іпотеку в хоч якомусь серйозному розмірі і чи взагалі дадуть
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wild.tomcat
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49
wild.tomcat написав:
сумніваюся що фопу на єдиному податку з дружиною вчителем і 2ма дітьми дадуть іпотеку в хоч якомусь серйозному розмірі і чи взагалі дадуть
Побачимо, сказав сліпий!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:59
А на, що дивитись? Гляньте будь яку країну де є дешеві кредити і буде все ясно, що якщо кредити 10% то за депо % будуть максимум 3%. Тобто 7% різниці треба буде покрити, нафіга воно треба? Якщо буде форсмажор при якому Вам доведеться використати фін подушку доведеться і кредитне тіло погашати і ще й платити вже не 7%, а 10% по кредиту
Я приєднуюсь до думки, що нам дешевих кредитів не бачити ближчим часом.
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Львівський БатяР
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:34
Львівський БатяР написав:
А на, що дивитись? Гляньте будь яку країну де є дешеві кредити і буде все ясно, що якщо кредити 10% то за депо % будуть максимум 3%. Тобто 7% різниці треба буде покрити, нафіга воно треба? Якщо буде форсмажор при якому Вам доведеться використати фін подушку доведеться і кредитне тіло погашати і ще й платити вже не 7%, а 10% по кредиту
Я приєднуюсь до думки, що нам дешевих кредитів не бачити ближчим часом
Ну, ок.
Закінчилились до січня мої депо під 17,5-18,5% - що далі?
1) Поповнювати стовпці під 16-13,5 - 11%?
2) Купити доляра?(якщо буде нижче 27)
3) Золото/срібло?
4) Які ще є не дуже ризикові варіанти?
От дивлюсь на ці варіанти вище - якась фігня!
Тому що, завершується епоха пасивних прибутків!
А іпотека буде не така вже й велика - 500-600тис.грн "тіло".
Так хоч, на мій погляд, збережу свої, забетонувавши їх.
п. с.
Ну от ок, в мене ще не так багато(під 2 фонди), і то думаю, як їх зберегти/а краще примножити. А от у кого хоч +/- лям гривень - як зберігають/примножують?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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