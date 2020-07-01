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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:48

Про продаж нерухомості

Кількість угод впала більш ніж на 50% у 43,6% опитаних, на чверть – у 15,4%, у 2,6% - впала на 17,6%. 10,3% повідомили, що мають лише поодинокі угоди, а 2,6% - жодної.

По 5,1% - продажі на рівні минулого року та майже не змінились, ще стільки ж працюють на державному замовленні.

Тож ми бачимо, що 15,3% ситуація непогана.

Про зміну умов продаж на карантині:

• по 15,4% опитаних повідомили, що для стимулювання інтересу подовжили термін розстрочки та застосували знижки.

• 23,1% - надають знижки при повній оплаті.

• 10,3% вважають, що немає потреби змінювати умови продажу, а 7,7% поки не робили, а роздумують про нові умови після карантину.

Прогноз щодо повернення обсягів прибутків компанії до показників докризового періоду

• 35,9% сподіваються зробити протягом 9-12 місяців, 28,2% - до півроку.

• 20,5% - протягом двох-трьох місяців з моменту завершення карантинних заходів.

У зв'язку із карантином фінансові плани компанії на 2020 рік переглянула значна більшість, причому 51,3% суттєво знизили показники, а у 17,9% корегування незначне. 28,2% планують переглянути фінплани у найближчий час.

Про державну підтримку будівельної галузі

• 30,8% опитаних очікують з боку держави зменшення податків для будівельної галузі та податкові канікули;

• 17,9% - не потребують допомоги, лише змоги працювати;

• 15,4% вважають, що держзамовлення можуть стати механізмом допомоги;

• 12,8% назвали зниження кредитної ставки, пільгові умови кредитування та кредитні канікули;

• 7,7% - розраховують на підтримку з виплати заробітної плати під час вимушеної зупинки.

Третина опитаних (30,8%) сподіваються відновити півноцінну роботу компанії одразу після закінчення карантину, 41% оцінюють шанси відновлення лише через 2-3 місяці.

Не припиняли роботи у повному обсязі 17,9%.
http://kbu.org.ua/index.php?id=1530
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:45

А може я хочу вийти із зони комфорту? ;)

  jump написав:немає змісту щось доказувати
у хлопця - це ідея-фікс

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:16

  Долярчик написав:
  jump написав:немає змісту щось доказувати
у хлопця - це ідея-фікс


Ми про ідею-фікс квартири в бетоні, як думаєте - після карантину побільшало бажаючих жити в квартирі? чи більше дивляться на передмістя де за тих же 50к (в Ременові і за 35к) можна купити мінільний котеджик з подвірям. в світлі роботі з дому, навчання з дому - багато бажаючих буде сидіти в 4х стінах коли ще 200 сусідів навколо роблять ремонт?
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:53

dinozavrik
Кажете, всі хлинуть за місто?
Ну-ну.
А потім, мабуть, туди і інфраструктуру підтягнуть? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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