Кількість угод впала більш ніж на 50% у 43,6% опитаних, на чверть – у 15,4%, у 2,6% - впала на 17,6%. 10,3% повідомили, що мають лише поодинокі угоди, а 2,6% - жодної.
По 5,1% - продажі на рівні минулого року та майже не змінились, ще стільки ж працюють на державному замовленні.
Тож ми бачимо, що 15,3% ситуація непогана.
Про зміну умов продаж на карантині:
• по 15,4% опитаних повідомили, що для стимулювання інтересу подовжили термін розстрочки та застосували знижки.
• 23,1% - надають знижки при повній оплаті.
• 10,3% вважають, що немає потреби змінювати умови продажу, а 7,7% поки не робили, а роздумують про нові умови після карантину.
Прогноз щодо повернення обсягів прибутків компанії до показників докризового періоду
• 35,9% сподіваються зробити протягом 9-12 місяців, 28,2% - до півроку.
• 20,5% - протягом двох-трьох місяців з моменту завершення карантинних заходів.
У зв'язку із карантином фінансові плани компанії на 2020 рік переглянула значна більшість, причому 51,3% суттєво знизили показники, а у 17,9% корегування незначне. 28,2% планують переглянути фінплани у найближчий час.
Про державну підтримку будівельної галузі
• 30,8% опитаних очікують з боку держави зменшення податків для будівельної галузі та податкові канікули;
• 17,9% - не потребують допомоги, лише змоги працювати;
• 15,4% вважають, що держзамовлення можуть стати механізмом допомоги;
• 12,8% назвали зниження кредитної ставки, пільгові умови кредитування та кредитні канікули;
• 7,7% - розраховують на підтримку з виплати заробітної плати під час вимушеної зупинки.
Третина опитаних (30,8%) сподіваються відновити півноцінну роботу компанії одразу після закінчення карантину, 41% оцінюють шанси відновлення лише через 2-3 місяці.
Не припиняли роботи у повному обсязі 17,9%.