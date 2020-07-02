Додано: Чет 02 лип, 2020 15:49

Долярчик написав: dinozavrik написав: Яку? діти сидять вдома, світло і інтернет є. Толку зараз з інфраструктури в місті, якщо людина сидить в 4х стінах Яку? діти сидять вдома, світло і інтернет є. Толку зараз з інфраструктури в місті, якщо людина сидить в 4х стінах

Все так не буде!©

І це - минеться!© Все так не буде!©І це - минеться!©

Мені б ваш оптимізм, це що було - хороший приклад як життя може змінитись за 1 місяць у всьому світі, і швидше за все це не останній такий випадок.Більшість бізнесів вже чудово зрозуміли повністю протилежне від того що зрозуміли ви - буде все по іншому, і на довго. багато компаній в світі повністю переходять на віддалену роботу на максимальну кількість позицій. Якщо раніше житло - це було місце де людини тільки ночує, то чим дальше - тим сильніше це змінюється, і вимоги до житла змінюються теж. Якщо плануєте інвестувати на майбутнє - то думайте чи те в що ви інвестуєте в майбутньому комусь буде треба більше ніж зараз (ви ж збільшити інвестицію хочете). в цьому плані - цікаво дивитись або старий фонд в центрі (він завжди актуальний), або якісь унікальні обєкти, котри дуже більше не стане (а не 1 з 10000 ідентичних квартир в ідентичних будинках), чи земля для себе (в районі варшавської, мазепи багато ділянок за адекватну ціну), а це житло що маєте зараз залишите на здачу