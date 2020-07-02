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dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто