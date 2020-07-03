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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:47

  dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто

Ось з таким видом?
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change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:24

  change_pm написав:
  dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто

Ось з таким видом?
Зображення

вид гарний, але щось не впізнав район
dinozavrik
 
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