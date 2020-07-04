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dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто
dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто
Львівський БатяР написав:Я не буду Вам нічого радити, ваші грощі - ваша відповідальність! Я би ще якось спробував зрозуміти Вас якби Ви збирались ті гроші вкладати в готовий обєк щоб швидко запустити його під здачу і покривати ту різницю грошима зі здачі! Але наскільки Я вас зрозумів, ви хочете брати щось на котлі або недобуд і ще чекати поки то добудують. Тому , з моєї точки зору брати кредит на 600к під 10% і при цьому тримати гроші на депо під 3% це те саме, що позичати 1грн щоб продавати за 30коп.
Тримати під умовних 3%(хоч на рік вже є набиті стовпці під 12,5-13, 5%) просто подушку безпеки(або можна, просто перевести її в доляр і тримати під матрасом) - суть не в тому! Це просто подушка безпеки, як страхівка! Чи краше, ту подушку зразу залити у перший внесок, чим зменшити помісячні платежі? Але ж і так не айс - сидіти з "голою дупою" і ще сплачувати кредит?
dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто
1) "Тіло" - це я мав на увазі сам кредит/іпотеку, яку потрібно гасити, - а сам об'єкт буде 750-800К. 2) "Вторинку з гарним ремонтом" - часом таку не підкажете/наведете пару прикладів з олх "за недорого? Ну і вторинка має стримуючий/відлякуючий фактор - ЦО(центральне опалення)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вторинка - це здані новобудови, або центр з індивідуальним опаленням, з центральним опаленням взагалі не варіант купувати. Для прикладу з ОЛХ - Місто трав - з ремонтом однушка за 50 тис є, можна зразу за 350-400 уе здавати. Як мінімум відсотки за іпотеку буде орендар погашати