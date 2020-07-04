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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:47

  dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто

Ось з таким видом?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:24

  change_pm написав:
  dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто

Ось з таким видом?
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вид гарний, але щось не впізнав район
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:57

  dinozavrik написав:вид гарний, але щось не впізнав район

Франківський. Вид на Медик, на новобудову на вул. Моршинській.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 14:36

  Львівський БатяР написав:Я не буду Вам нічого радити, ваші грощі - ваша відповідальність!
Я би ще якось спробував зрозуміти Вас якби Ви збирались ті гроші вкладати в готовий обєк щоб швидко запустити його під здачу і покривати ту різницю грошима зі здачі! Але наскільки Я вас зрозумів, ви хочете брати щось на котлі або недобуд і ще чекати поки то добудують.
Тому , з моєї точки зору брати кредит на 600к під 10% і при цьому тримати гроші на депо під 3% це те саме, що позичати 1грн щоб продавати за 30коп.

Тримати під умовних 3%(хоч на рік вже є набиті стовпці під 12,5-13, 5%) просто подушку безпеки(або можна, просто перевести її в доляр і тримати під матрасом) - суть не в тому!
Це просто подушка безпеки, як страхівка!
Чи краше, ту подушку зразу залити у перший внесок, чим зменшити помісячні платежі?
Але ж і так не айс - сидіти з "голою дупою" і ще сплачувати кредит? :mrgreen:
  dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто

1) "Тіло" - це я мав на увазі сам кредит/іпотеку, яку потрібно гасити, - а сам об'єкт буде 750-800К.
2) "Вторинку з гарним ремонтом" - часом таку не підкажете/наведете пару прикладів з олх "за недорого?
Ну і вторинка має стримуючий/відлякуючий фактор - ЦО(центральне опалення) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 01:14

Вторинка - це здані новобудови, або центр з індивідуальним опаленням, з центральним опаленням взагалі не варіант купувати. Для прикладу з ОЛХ - Місто трав - з ремонтом однушка за 50 тис є, можна зразу за 350-400 уе здавати. Як мінімум відсотки за іпотеку буде орендар погашати
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:. Для прикладу з ОЛХ - Місто трав - з ремонтом однушка за 50 тис є, можна зразу за 350-400 уе здавати. Як мінімум відсотки за іпотеку буде орендар погашати

Відсотки - то так, але тіло кредиту прийдеться сплачувати мені :)
Тому, що калькулятор показує місячний платіж по іпотеці ~ 20 000грн/міс!(якщо рахувати іпотеку під 14%річних)
Це ~ 11 000 - відсотки по іпотеці і ~ 9 000 - тіло кредиту на місяць!
(це, якщо іпотеку взяти на 10р)

Де тут зиск? :)
І це, в моїй ситуації, потрібно віддати ВСІ гроші за перший внесок і бути без жодної подушки безпеки!

А якщо розглядати мій варіант, то ~ 10 000грн /міс платіж по іпотеці.
Коротше шило/на мило - що мій варіант на котловані, а що Ваш готовий з квартирантами, але за 50 000$ = 1 350 000грн
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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