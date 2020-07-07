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dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто
dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто
Львівський БатяР написав:Я не буду Вам нічого радити, ваші грощі - ваша відповідальність! Я би ще якось спробував зрозуміти Вас якби Ви збирались ті гроші вкладати в готовий обєк щоб швидко запустити його під здачу і покривати ту різницю грошима зі здачі! Але наскільки Я вас зрозумів, ви хочете брати щось на котлі або недобуд і ще чекати поки то добудують. Тому , з моєї точки зору брати кредит на 600к під 10% і при цьому тримати гроші на депо під 3% це те саме, що позичати 1грн щоб продавати за 30коп.
Тримати під умовних 3%(хоч на рік вже є набиті стовпці під 12,5-13, 5%) просто подушку безпеки(або можна, просто перевести її в доляр і тримати під матрасом) - суть не в тому! Це просто подушка безпеки, як страхівка! Чи краше, ту подушку зразу залити у перший внесок, чим зменшити помісячні платежі? Але ж і так не айс - сидіти з "голою дупою" і ще сплачувати кредит?
dinozavrik написав:Тіло 500-600 - це мінімальна ціна квартири в новобудові (в парус смарт були мінімальні квартири за ту ціну), якщо вже влазити в іпотеку на 10+ років то є сенс щось брати на вторинці - котре з гарним ремонтом і вже можна здавати в оренду, або щось з хорошою терасою чи гарним видом на місто
1) "Тіло" - це я мав на увазі сам кредит/іпотеку, яку потрібно гасити, - а сам об'єкт буде 750-800К. 2) "Вторинку з гарним ремонтом" - часом таку не підкажете/наведете пару прикладів з олх "за недорого? Ну і вторинка має стримуючий/відлякуючий фактор - ЦО(центральне опалення)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Вторинка - це здані новобудови, або центр з індивідуальним опаленням, з центральним опаленням взагалі не варіант купувати. Для прикладу з ОЛХ - Місто трав - з ремонтом однушка за 50 тис є, можна зразу за 350-400 уе здавати. Як мінімум відсотки за іпотеку буде орендар погашати
dinozavrik написав:. Для прикладу з ОЛХ - Місто трав - з ремонтом однушка за 50 тис є, можна зразу за 350-400 уе здавати. Як мінімум відсотки за іпотеку буде орендар погашати
Відсотки - то так, але тіло кредиту прийдеться сплачувати мені Тому, що калькулятор показує місячний платіж по іпотеці ~ 20 000грн/міс!(якщо рахувати іпотеку під 14%річних) Це ~ 11 000 - відсотки по іпотеці і ~ 9 000 - тіло кредиту на місяць! (це, якщо іпотеку взяти на 10р)
Де тут зиск? І це, в моїй ситуації, потрібно віддати ВСІ гроші за перший внесок і бути без жодної подушки безпеки!
А якщо розглядати мій варіант, то ~ 10 000грн /міс платіж по іпотеці. Коротше шило/на мило - що мій варіант на котловані, а що Ваш готовий з квартирантами, але за 50 000$ = 1 350 000грн
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
dinozavrik написав:Вторинка - це здані новобудови, або центр з індивідуальним опаленням, з центральним опаленням взагалі не варіант купувати. Для прикладу з ОЛХ - Місто трав - з ремонтом однушка за 50 тис є, можна зразу за 350-400 уе здавати. Як мінімум відсотки за іпотеку буде орендар погашати
З тої інфо, що маю, за такі гроші вона *зразу* (с) не здасться. Маєте інушу інфо?
Ось такі відгуки про ГЖБ, про Ріел тут вже писали. Долярчик прушний пацак, що вибрав Авалон)))
1. Забудовник відмовляється доробляти косяки, рекомендує звертатися до ОСББ. Навіть ті квартири, які ще не мають документів. 2. Періодично замокають стіни в паркінгу (зявляються калюжі) - грунтові води 3. Не зроблені відливи на балконах - затікає за пінопласт і в результаті в квартири 4. Погано зароблені відкоси, в багатьох квартирах замокають вікна 5. Тріскають глухі вікна в квартирах з панорамними стінами, вже 1 раз міняли, але проблема та сама 6. Забудовник відмовляється нам передавати документацію на будинок, каже, що передасть при прийомі секції. 7. Замокають стіни на 1х поверхах зі сторони двору, вже зявилися висоли 8. По благоустрою - глухо. 9. Забудовник відмовляється передати ліфти ОСББ і навіть запустити процедуру їх реєстрації. Хоча вони вже їздили. 10. Забудовник поставив блокувальники на гостьовій парковці, земля належить Карелла для обслуговування будівництва ТЦ ще 3 роки. На 450 квартир зараз 5-10 відкритих гостьових паркомісць. 11. З газону зробилося болото, погано зроблений дренаж, тому всюди вода. 12. Газ є в одній секції, решта поки в процесі. Вода поки за забудовником, світло за ОСББ. 13. З проїздами срака, вже рік воюємо з містом, сусідами і т.д. Мене особисто тягала поліція за "крадіжку майна", тобто частини паркана. 14. Тільки тепер отримали сертифікат на 4-8секції (зі слів забудовника) і люди зможуть отримати документи на квартири цих секцій.
Нагадаю, що на сайті досі висить дата здачі 2кв 2018р. (а в декого в договорах ще раніше)
Подумалось... Імхо, ціни у Львові мінімум не впадуть, а можливо навіть відростуть в 21-23 роках.
Можлива причина - протекторат Польщі і бажання українців з інших регіонів, які підпадуть під Рашу, звалити у Львів. Можливо буде і зворотній потік, і можливо вони врівноважаться, але імхо у Львів потік буде більший.
Навіть наразі у Львові всі новобудови викупляються. Риторичне питання - ким?