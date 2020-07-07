1. Забудовник відмовляється доробляти косяки, рекомендує звертатися до ОСББ. Навіть ті квартири, які ще не мають документів.

2. Періодично замокають стіни в паркінгу (зявляються калюжі) - грунтові води

3. Не зроблені відливи на балконах - затікає за пінопласт і в результаті в квартири

4. Погано зароблені відкоси, в багатьох квартирах замокають вікна

5. Тріскають глухі вікна в квартирах з панорамними стінами, вже 1 раз міняли, але проблема та сама

6. Забудовник відмовляється нам передавати документацію на будинок, каже, що передасть при прийомі секції.

7. Замокають стіни на 1х поверхах зі сторони двору, вже зявилися висоли

8. По благоустрою - глухо.

9. Забудовник відмовляється передати ліфти ОСББ і навіть запустити процедуру їх реєстрації. Хоча вони вже їздили.

10. Забудовник поставив блокувальники на гостьовій парковці, земля належить Карелла для обслуговування будівництва ТЦ ще 3 роки. На 450 квартир зараз 5-10 відкритих гостьових паркомісць.

11. З газону зробилося болото, погано зроблений дренаж, тому всюди вода.

12. Газ є в одній секції, решта поки в процесі. Вода поки за забудовником, світло за ОСББ.

13. З проїздами срака, вже рік воюємо з містом, сусідами і т.д. Мене особисто тягала поліція за "крадіжку майна", тобто частини паркана.

14. Тільки тепер отримали сертифікат на 4-8секції (зі слів забудовника) і люди зможуть отримати документи на квартири цих секцій.



Нагадаю, що на сайті досі висить дата здачі 2кв 2018р. (а в декого в договорах ще раніше)