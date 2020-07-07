галжитлобуд, ріел і ірокс микичака - на даний момент найгірші забудовники у Львові
Галжитлобуд - Жахлива якість вікон Героїв УПА 73 (течуть вікна)
"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб(((
ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"
Галжитлобуд - стіни після замокання Героїв УПА 73