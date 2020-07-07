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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Ось такі відгуки про ГЖБ, про Ріел тут вже писали.


галжитлобуд, ріел і ірокс микичака - на даний момент найгірші забудовники у Львові

Галжитлобуд - Жахлива якість вікон Героїв УПА 73 (течуть вікна)
https://www.youtube.com/watch?v=HECeh5D ... JM8PlF3Unk

"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб(((
ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"


Галжитлобуд - стіни після замокання Героїв УПА 73
https://www.youtube.com/watch?v=zJ1w6Xm ... pp=desktop
jump
 
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