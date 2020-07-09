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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Ось такі відгуки про ГЖБ, про Ріел тут вже писали.


галжитлобуд, ріел і ірокс микичака - на даний момент найгірші забудовники у Львові

Галжитлобуд - Жахлива якість вікон Героїв УПА 73 (течуть вікна)
https://www.youtube.com/watch?v=HECeh5D ... JM8PlF3Unk

"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб(((
ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"


Галжитлобуд - стіни після замокання Героїв УПА 73
https://www.youtube.com/watch?v=zJ1w6Xm ... pp=desktop
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:03

jump
Погоджуюся. Наліпили стільки новобудов на совєцьку інфраструктуру, що якось привести нормального стану буде складно.
Чи буде ріст цін? Складно сказати. В першу чергу це залежатиме від економічної ситуації в країні. Вона явно не покращується, тому ціни, радше падатимуть.
Також короновірус може суттєво змінити життєвий уклад. Вже зараз все ІТ сидить по хатах. І компанії побачили, що нема сенсу тримати сотні-тисячі людей в офісі, якщо вони чудово працюють з дому. Купи-продай - також все рухається в онлайн. І для працівників тепер вже нема аж такої необхідності купувати квартиру у Львові, все більше людей буде дивитися в сторону субурбії-райцентрів.
Кращі дороги, також будуть не на користь цін на нерухомість.
Чи буде аж такий попит на нерухомість?
yurko81
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:01

Позаду львівської податкової планують побудувати багатофункційний комплекс

На вулиці Козельницькій, 4, поблизу студмістечка УКУ, хочуть побудувати багатофункційний комплекс із міжшкільним ресурсним центром, офісами, побутовими будівлями та житлом для працівників Академії наук України. Ділянка, на якій планується будівництво, перебуває у власності НАН України.

Інвестором проєкту стала компанія «Еко Дім». Львівська міська рада та Український католицький університет, що розташований безпосередньо біля ділянки майбутньої забудови, вимагали врахувати їх бачення розвитку цієї території.

Згодом усі три сторони підписали меморандум, у якому прописали подальші кроки щодо розвитку нині незабудованої ділянки. Наразі проєкт багатофункційного комплексу готують на розгляд виконавчого комітету ЛМР, аби отримати містобудівні умови та обмеження для будівництва.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 02:18

  yurko81 написав:jump
Погоджуюся. Наліпили стільки новобудов на совєцьку інфраструктуру, що якось привести нормального стану буде складно.
Чи буде ріст цін? Складно сказати. В першу чергу це залежатиме від економічної ситуації в країні. Вона явно не покращується, тому ціни, радше падатимуть.
Також короновірус може суттєво змінити життєвий уклад. Вже зараз все ІТ сидить по хатах. І компанії побачили, що нема сенсу тримати сотні-тисячі людей в офісі, якщо вони чудово працюють з дому. Купи-продай - також все рухається в онлайн. І для працівників тепер вже нема аж такої необхідності купувати квартиру у Львові, все більше людей буде дивитися в сторону субурбії-райцентрів.
Кращі дороги, також будуть не на користь цін на нерухомість.
Чи буде аж такий попит на нерухомість?


Побачите, що ті компанії, які пішли на віддалений доступ, будуть повертатися, тому що ефективність у них буде точно падати
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:53

Львівський БатяР
Наразі статистика каже, що ефективність лише виросла. Парадоксально, але факт.
yurko81
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:17

  yurko81 написав:jump
Погоджуюся. Наліпили стільки новобудов на совєцьку інфраструктуру, що якось привести нормального стану буде складно.
Чи буде ріст цін? Складно сказати. В першу чергу це залежатиме від економічної ситуації в країні. Вона явно не покращується, тому ціни, радше падатимуть.
Також короновірус може суттєво змінити життєвий уклад. Вже зараз все ІТ сидить по хатах. І компанії побачили, що нема сенсу тримати сотні-тисячі людей в офісі, якщо вони чудово працюють з дому. Купи-продай - також все рухається в онлайн. І для працівників тепер вже нема аж такої необхідності купувати квартиру у Львові, все більше людей буде дивитися в сторону субурбії-райцентрів.
Кращі дороги, також будуть не на користь цін на нерухомість.
Чи буде аж такий попит на нерухомість?


Урбаністичне пекло Під Голоском – маніфест корупції і безкарності
Якщо коротко, то перелік проблем і порушень в цьому будівельному шабаші наступний:

1. Забудовники відводять під будівництво весь периметр ділянки, залишаючи під інфраструктуру комунальну землю. Тобто, прибудинкової території нема як такої, або вона критично мала для такої кількості квартир.

2. Інвесторів (покупців квартир) обманюють, змінюючи проект в процесі будівництва. Люди купують квартиру в одному будинку, а отримують щось зовсім інше.

3. Залишки території по максимуму закатуються в асфальт/бруківку, дерева відсутні, в кращому випадку залишаються невеликі ділянки трави.

4. Немає прибудинкового подвір’я, немає скверів чи парків, відсутня інфраструктура (школи, дитсадки, амбулаторії), повсюди хаотично паркуються машини (парковки відсутні).

5. Краєвиди на стіну сусіднього будинку, або чуже вікно, до якого можна перелізти по канату з простирадла – на Під Голоско нова нормальність. Скоро 20 метрів між будинками буде за щастя.....

https://malogoloskivska.com.ua/urbanist ... R5Wr2beG_E
jump
 
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