RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:41

  vitaliian написав:куда пропал долярчик?

Ӣогурт з дорадо не зайшов ?! ;)
Bolt
 
Повідомлень: 379
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:07

  vitaliian написав:куда пропал долярчик?

Підшукує дешево-ліквідні варіанти, які можна буде взяти восени-взимку :D
Але, с#ка - нічо не дешевіє! :twisted: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8201
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:20

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:куда пропал долярчик?

Підшукує дешево-ліквідні варіанти, які можна буде взяти восени-взимку :D
Але, с#ка - нічо не дешевіє! :twisted: :mrgreen:
подождали бы когда депозиты вернут, может курс будет за 30 и на вступительный в котлован не хватит...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 06.04.16
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:29

vitaliian
І таке можливо :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8201
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 525526527528
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: San1t і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 664, 665, 666
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
6657 782366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 15:13
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 91, 92, 93
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
929 103466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 12:19
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
0 3502
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 12:49
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17149)
13.07.2020 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.