Ӣогурт з дорадо не зайшов ?!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:07
Підшукує дешево-ліквідні варіанти, які можна буде взяти восени-взимку
Але, с#ка - нічо не дешевіє!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:20
подождали бы когда депозиты вернут, может курс будет за 30 и на вступительный в котлован не хватит...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:29
vitaliian
І таке можливо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:21
Зараз переглядають цей форум: Banazîr і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|