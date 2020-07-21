RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:20

  jump написав:
  change_pm написав:Ось такі відгуки про ГЖБ, про Ріел тут вже писали.


галжитлобуд, ріел і ірокс микичака - на даний момент найгірші забудовники у Львові

Галжитлобуд - Жахлива якість вікон Героїв УПА 73 (течуть вікна)
https://www.youtube.com/watch?v=HECeh5D ... JM8PlF3Unk

"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб(((
ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"


Галжитлобуд - стіни після замокання Героїв УПА 73
https://www.youtube.com/watch?v=zJ1w6Xm ... pp=desktop

Ріел це не тільки жахлива якість. Вони ще й будують по дикому, не зважаючи на сусідство. Ось зараз в сокільницьких полях (далі за Трускавецьку) будують будинки в санітарнозахисній зоні виробничого підприємства. Окреме питання, як вони отримали дозволи. Але зараз іде будівництво десятиповерхових будинків, які ризикують бути не здані в експлуатацію. Адже там маса порушень.
Ну і важко зрозуміти людей, які захочуть придбати квартиру в будинку, який знаходиться за метрів 20-ть від твердопаливної котельні. :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2660 раз.
Подякували: 3643 раз.
 
Профіль
2
4
17
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А що то Кодер вгорі забув перелогінитись? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 19.10.15
Подякував: 525 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Так це не є "свіженька" розповідь. (просто попалось це на очі, от я закинув сюди)

Так що, якщо не придиратись до оцього, то є над чим трохи помислити

Що там по курсу в 14му році і в 16му, перекрили б відсотки на депозиті? якщо ціль якесь велике житло то краще купити менше і потім докласти щоб поміняти на більше - ринок нерухомості або росте, або падає а відношення ціни 1к до 3к квартири буде більш-менше стабільне
dinozavrik
 
Повідомлень: 1241
З нами з: 24.11.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 526527528529
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 681, 682, 683
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
6825 801091
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 10:09
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 93, 94, 95
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
942 106878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 08:50
change_pm
Ціни на курортну нерухомість в Європі: скільки можна заробит
Модератор » Сер 17 чер, 2020 12:49
5 4043
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 21:34
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17214)
22.07.2020 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.