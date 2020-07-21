Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:01

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Так, тут щось Долярчик почав покручувати носом на "взяти на котловані/напівзбудованому в іпотеку/через ~ рік зробити ремонт і здавати в оренду".

А задумується вкинути своїх "2 фонда" в:

1) бізнес(наприклад, продукти)

2) взяти НЕжитлову в іпотеку і здавати в оренду.

3) об'єднати 1 і 2 варіанти.



Що скажете, панове?



п. с.

Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!