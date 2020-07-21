Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб((( ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"
Ріел це не тільки жахлива якість. Вони ще й будують по дикому, не зважаючи на сусідство. Ось зараз в сокільницьких полях (далі за Трускавецьку) будують будинки в санітарнозахисній зоні виробничого підприємства. Окреме питання, як вони отримали дозволи. Але зараз іде будівництво десятиповерхових будинків, які ризикують бути не здані в експлуатацію. Адже там маса порушень. Ну і важко зрозуміти людей, які захочуть придбати квартиру в будинку, який знаходиться за метрів 20-ть від твердопаливної котельні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Так це не є "свіженька" розповідь. (просто попалось це на очі, от я закинув сюди)
Так що, якщо не придиратись до оцього, то є над чим трохи помислити
Що там по курсу в 14му році і в 16му, перекрили б відсотки на депозиті? якщо ціль якесь велике житло то краще купити менше і потім докласти щоб поміняти на більше - ринок нерухомості або росте, або падає а відношення ціни 1к до 3к квартири буде більш-менше стабільне
"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб((( ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"
Ріел це не тільки жахлива якість. Вони ще й будують по дикому, не зважаючи на сусідство. Ось зараз в сокільницьких полях (далі за Трускавецьку) будують будинки в санітарнозахисній зоні виробничого підприємства. Окреме питання, як вони отримали дозволи. Але зараз іде будівництво десятиповерхових будинків, які ризикують бути не здані в експлуатацію. Адже там маса порушень. Ну і важко зрозуміти людей, які захочуть придбати квартиру в будинку, який знаходиться за метрів 20-ть від твердопаливної котельні.
чому ж не куплять то? куплять, ціна ж напевно нижча ніж при "нормальному" будівництві. а при низькій ціні мозок в багатьох починає відмовляти. як в тому анекдоті про збори внутрішніх органів організму не факт що в тих будинків взагалі є вся дозвільна документація. а потім власники-мешканці, при можливій участі того ж забудовника, будуть водити хороводи щоб ті будинки по факту вже отримали всі дозволи і були введені в експлуатацію. як вже бувало, з тим же іроксом, здається. а вже потім ці ж мешканці будуть ще й ту котельню пресувати, щоб їм у вікна не чаділа отак в нас все і робиться.
п. с. Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
п. с. Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!
Діти підростають...мають жити окремо від батьків...в перспективі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.