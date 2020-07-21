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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:20

  jump написав:
  change_pm написав:Ось такі відгуки про ГЖБ, про Ріел тут вже писали.


галжитлобуд, ріел і ірокс микичака - на даний момент найгірші забудовники у Львові

Галжитлобуд - Жахлива якість вікон Героїв УПА 73 (течуть вікна)
https://www.youtube.com/watch?v=HECeh5D ... JM8PlF3Unk

"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб(((
ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"


Галжитлобуд - стіни після замокання Героїв УПА 73
https://www.youtube.com/watch?v=zJ1w6Xm ... pp=desktop

Ріел це не тільки жахлива якість. Вони ще й будують по дикому, не зважаючи на сусідство. Ось зараз в сокільницьких полях (далі за Трускавецьку) будують будинки в санітарнозахисній зоні виробничого підприємства. Окреме питання, як вони отримали дозволи. Але зараз іде будівництво десятиповерхових будинків, які ризикують бути не здані в експлуатацію. Адже там маса порушень.
Ну і важко зрозуміти людей, які захочуть придбати квартиру в будинку, який знаходиться за метрів 20-ть від твердопаливної котельні. :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А що то Кодер вгорі забув перелогінитись? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Так це не є "свіженька" розповідь. (просто попалось це на очі, от я закинув сюди)

Так що, якщо не придиратись до оцього, то є над чим трохи помислити

Що там по курсу в 14му році і в 16му, перекрили б відсотки на депозиті? якщо ціль якесь велике житло то краще купити менше і потім докласти щоб поміняти на більше - ринок нерухомості або росте, або падає а відношення ціни 1к до 3к квартири буде більш-менше стабільне
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:09

  orest написав:
  jump написав:
  change_pm написав:Ось такі відгуки про ГЖБ, про Ріел тут вже писали.


галжитлобуд, ріел і ірокс микичака - на даний момент найгірші забудовники у Львові

Галжитлобуд - Жахлива якість вікон Героїв УПА 73 (течуть вікна)
https://www.youtube.com/watch?v=HECeh5D ... JM8PlF3Unk

"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб(((
ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"


Галжитлобуд - стіни після замокання Героїв УПА 73
https://www.youtube.com/watch?v=zJ1w6Xm ... pp=desktop

Ріел це не тільки жахлива якість. Вони ще й будують по дикому, не зважаючи на сусідство. Ось зараз в сокільницьких полях (далі за Трускавецьку) будують будинки в санітарнозахисній зоні виробничого підприємства. Окреме питання, як вони отримали дозволи. Але зараз іде будівництво десятиповерхових будинків, які ризикують бути не здані в експлуатацію. Адже там маса порушень.
Ну і важко зрозуміти людей, які захочуть придбати квартиру в будинку, який знаходиться за метрів 20-ть від твердопаливної котельні. :mrgreen:


чому ж не куплять то? куплять, ціна ж напевно нижча ніж при "нормальному" будівництві. :D а при низькій ціні мозок в багатьох починає відмовляти. як в тому анекдоті про збори внутрішніх органів організму :mrgreen:
не факт що в тих будинків взагалі є вся дозвільна документація. а потім власники-мешканці, при можливій участі того ж забудовника, будуть водити хороводи щоб ті будинки по факту вже отримали всі дозволи і були введені в експлуатацію. як вже бувало, з тим же іроксом, здається. а вже потім ці ж мешканці будуть ще й ту котельню пресувати, щоб їм у вікна не чаділа :D отак в нас все і робиться.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Новини з полонини! ©
Так, тут щось Долярчик почав покручувати носом на "взяти на котловані/напівзбудованому в іпотеку/через ~ рік зробити ремонт і здавати в оренду".
А задумується вкинути своїх "2 фонда" в:
1) бізнес(наприклад, продукти)
2) взяти НЕжитлову в іпотеку і здавати в оренду.
3) об'єднати 1 і 2 варіанти.

Що скажете, панове?

п. с.
Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:23

  Долярчик написав:Новини з полонини! ©
Так, тут щось Долярчик почав покручувати носом на "взяти на котловані/напівзбудованому в іпотеку/через ~ рік зробити ремонт і здавати в оренду".
А задумується вкинути своїх "2 фонда" в:
1) бізнес(наприклад, продукти)
2) взяти НЕжитлову в іпотеку і здавати в оренду.
3) об'єднати 1 і 2 варіанти.

Що скажете, панове?

п. с.
Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!

Діти підростають...мають жити окремо від батьків...в перспективі.
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