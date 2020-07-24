Додано: Суб 25 лип, 2020 09:47

Купили житло в березні 2018. В договорі підписання основного договору мало бути до кінця року. В результаті підписали за рік після того - пізньою осінню 2019. Почали випитувати в забудовника про благоустрій та майданчики, нам скинули жахливі візуалки і ми запропонували що на заданий бюджет пропишемо проект самостійно. Я два місяці обдзвонювала, обходила, прописала коменрційні пропозиції від різник виробників та посередників дитячих майданчиків. Як наслідок - врахували лише пропозицію по формі спортивного майданчика. Сам дитячий майданчик забудовник купив у того ж підрядника, що робив спортивний - йому так було простіше. Але і тут могло бути куди гірше, але зможемо оцінити за рік-другий. Загалом забудовник нікуди не спішить, все робиться надзвичайно повільно і після десятого нагадування.Влітку 2019 нас дістало годування "завтраками" і ми спільно 4-ма будинками (друга черга) найняли юриста і вибили додаткову компенсацію. На жаль, вона в результаті не співмірна з втратами на очікуванні (оренда квартир, затримка майстрів, падіння курсу тощо) - 10% річних протягом 4 місяців (від укладання додаткової угоди до отримання сертифікату на будинок) - нам вийшло десь 25 тисяч гривень.Живу тут з березня 2020, тобто вже пів року.Якщо бути невибагливим і нікуди не спішити, то ще куди не йшло.Але я вибаглива і для мене РІЕЛ - це зразок жахливої комунікації від моменту купівлі нерухомості, халатного ставлення до роботи, все довкола у більшості робиться "на відстань". Мокрий паркінг, робота над озелененням велась самими спімешканцями (ріел закупив хороші саджанці дерев і кущів, і на тому дякую) - було три садівники від забудовника і десь 5-30 (в різні дні довкола кожного будинку другої черги) співмешканців, які перекопували всю землю довкола своїх будинків. Ми купили шланг для поливу свого газону, бо навесні була посуха.До нежданчиків - черга К (два нові 16-поверхові термітники) і незрозуміла 6 черга (залили фундамент буквою Г, хоч там мали бути два окремі невисокі будинки) - її нема в продажу, РІЕЛ затих і не відписує в соцмережах та на офіційні листи. Видно, що співмешканці починають закипати.З плюсів - співмешканці) Сусіди виявились на диво адекватними і підтримують якісь внутрішні активності чи претензії до РІЕЛу.