Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб((( ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"
Ріел це не тільки жахлива якість. Вони ще й будують по дикому, не зважаючи на сусідство. Ось зараз в сокільницьких полях (далі за Трускавецьку) будують будинки в санітарнозахисній зоні виробничого підприємства. Окреме питання, як вони отримали дозволи. Але зараз іде будівництво десятиповерхових будинків, які ризикують бути не здані в експлуатацію. Адже там маса порушень. Ну і важко зрозуміти людей, які захочуть придбати квартиру в будинку, який знаходиться за метрів 20-ть від твердопаливної котельні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Так це не є "свіженька" розповідь. (просто попалось це на очі, от я закинув сюди)
Так що, якщо не придиратись до оцього, то є над чим трохи помислити
Що там по курсу в 14му році і в 16му, перекрили б відсотки на депозиті? якщо ціль якесь велике житло то краще купити менше і потім докласти щоб поміняти на більше - ринок нерухомості або росте, або падає а відношення ціни 1к до 3к квартири буде більш-менше стабільне
"Один з найгірших забудовників Львова. Є відділ продажу, але немає відділу обслуговування клієнтів, які вже придбали житло. Після купівлі на будь які питання ви одержите відповідь - "Я не знаю". Всі вікна протікають, в паркінгу вода, половина будинку на Героїв УПА 73 без документів. Тричі подумайте перш ніж шось там купувати і не ведіться на підставні позитивні відгуки. По факту вас чекатиме розчарування! Запрошуємо всіх на Героїв УПА 73, тут вам кожен мешканець, а не фейковий бот, покаже реальні "переваги" купівлі в гжб((( ЖК Варшавська , ЖК Стрийська-Накова , ЖК Зелена, ЖК Перфецького , ЖК Замарстинівська , ЖК Навроцького , ЖК на Трускавецькій , ЖК Дніпровська Мрія , ЖК Бережанський"
Ріел це не тільки жахлива якість. Вони ще й будують по дикому, не зважаючи на сусідство. Ось зараз в сокільницьких полях (далі за Трускавецьку) будують будинки в санітарнозахисній зоні виробничого підприємства. Окреме питання, як вони отримали дозволи. Але зараз іде будівництво десятиповерхових будинків, які ризикують бути не здані в експлуатацію. Адже там маса порушень. Ну і важко зрозуміти людей, які захочуть придбати квартиру в будинку, який знаходиться за метрів 20-ть від твердопаливної котельні.
чому ж не куплять то? куплять, ціна ж напевно нижча ніж при "нормальному" будівництві. а при низькій ціні мозок в багатьох починає відмовляти. як в тому анекдоті про збори внутрішніх органів організму не факт що в тих будинків взагалі є вся дозвільна документація. а потім власники-мешканці, при можливій участі того ж забудовника, будуть водити хороводи щоб ті будинки по факту вже отримали всі дозволи і були введені в експлуатацію. як вже бувало, з тим же іроксом, здається. а вже потім ці ж мешканці будуть ще й ту котельню пресувати, щоб їм у вікна не чаділа отак в нас все і робиться.
п. с. Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
п. с. Аргументи, що зараз здача в оренду скочується - приймаються, але я хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ!
Діти підростають...мають жити окремо від батьків...в перспективі.
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Купили житло в березні 2018. В договорі підписання основного договору мало бути до кінця року. В результаті підписали за рік після того - пізньою осінню 2019. Почали випитувати в забудовника про благоустрій та майданчики, нам скинули жахливі візуалки і ми запропонували що на заданий бюджет пропишемо проект самостійно. Я два місяці обдзвонювала, обходила, прописала коменрційні пропозиції від різник виробників та посередників дитячих майданчиків. Як наслідок - врахували лише пропозицію по формі спортивного майданчика. Сам дитячий майданчик забудовник купив у того ж підрядника, що робив спортивний - йому так було простіше. Але і тут могло бути куди гірше, але зможемо оцінити за рік-другий. Загалом забудовник нікуди не спішить, все робиться надзвичайно повільно і після десятого нагадування.
Влітку 2019 нас дістало годування "завтраками" і ми спільно 4-ма будинками (друга черга) найняли юриста і вибили додаткову компенсацію. На жаль, вона в результаті не співмірна з втратами на очікуванні (оренда квартир, затримка майстрів, падіння курсу тощо) - 10% річних протягом 4 місяців (від укладання додаткової угоди до отримання сертифікату на будинок) - нам вийшло десь 25 тисяч гривень.
Живу тут з березня 2020, тобто вже пів року. Якщо бути невибагливим і нікуди не спішити, то ще куди не йшло. Але я вибаглива і для мене РІЕЛ - це зразок жахливої комунікації від моменту купівлі нерухомості, халатного ставлення до роботи, все довкола у більшості робиться "на відстань". Мокрий паркінг, робота над озелененням велась самими спімешканцями (ріел закупив хороші саджанці дерев і кущів, і на тому дякую) - було три садівники від забудовника і десь 5-30 (в різні дні довкола кожного будинку другої черги) співмешканців, які перекопували всю землю довкола своїх будинків. Ми купили шланг для поливу свого газону, бо навесні була посуха.
До нежданчиків - черга К (два нові 16-поверхові термітники) і незрозуміла 6 черга (залили фундамент буквою Г, хоч там мали бути два окремі невисокі будинки) - її нема в продажу, РІЕЛ затих і не відписує в соцмережах та на офіційні листи. Видно, що співмешканці починають закипати.
З плюсів - співмешканці) Сусіди виявились на диво адекватними і підтримують якісь внутрішні активності чи претензії до РІЕЛу.
Якщо взяли іпотеку, наприклад, на 15р. і сплачуєте умовних 10тис.грн/міс і захотіли закрити її за 5р. - то Ви маєте повністю сплатити всю ту суму, що Вам нарахували на всі 15р, чи як?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Якщо взяли іпотеку, наприклад, на 15р. і сплачуєте умовних 10тис.грн/міс і захотіли закрити її за 5р. - то Ви маєте повністю сплатити всю ту суму, що Вам нарахували на всі 15р, чи як?
Умови дострокового погашення слід обговорювати і прописувати в договорі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Що вас усіх стримує купити крмерційну нерухомість(для здачі в оренду) в нормальній локації? Оверпрайс, чи ще щось?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!