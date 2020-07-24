Бабла нема... Тільки на гараж за 2 куе є...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:05
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:31
А якщо підприємницьку іпотеку під 5-7-9%?
Під комерц-приміщення малиб дати, чи вони зараз захочуть, щоб у ФОПа було ще нанадцять найманих працівників?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
читав пару викладок, де автори розвивали ідею, що короно-бєсіє буде тривати 4-5 років (!?)
це кардинально змінить суспільний устрій людей...
більшість офісів буде пустувати,
комерція під питанням
але якщо маленька чай-кава-труси-булки біля термітників - як на мене такій комерції пофігу не ото все безглуздя, що коїться зараз
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так ото-то!
40-50м2 під побут. хімію/вікна/двері/перукарня/продукти і т. п. в термітниках, не на окраїнах(Рясне/Винники і т. п.) - будуть здаватись завжди!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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