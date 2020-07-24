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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:05

  Долярчик написав:Що вас усіх стримує купити крмерційну нерухомість(для здачі в оренду) в нормальній локації?
Оверпрайс, чи ще щось?

Бабла нема... Тільки на гараж за 2 куе є...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:31

  change_pm написав:
  Долярчик написав:Що вас усіх стримує купити крмерційну нерухомість(для здачі в оренду) в нормальній локації?
Оверпрайс, чи ще щось?

Бабла нема... Тільки на гараж за 2 куе є...

А якщо підприємницьку іпотеку під 5-7-9%?
Під комерц-приміщення малиб дати, чи вони зараз захочуть, щоб у ФОПа було ще нанадцять найманих працівників? :evil:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:в нормальній локації?
Оверпрайс, чи ще щось?


читав пару викладок, де автори розвивали ідею, що короно-бєсіє буде тривати 4-5 років (!?)
це кардинально змінить суспільний устрій людей...
більшість офісів буде пустувати,
комерція під питанням
але якщо маленька чай-кава-труси-булки біля термітників - як на мене такій комерції пофігу не ото все безглуздя, що коїться зараз
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  greenozon написав:але якщо маленька чай-кава-труси-булки біля термітників - як на мене такій комерції пофігу не ото все безглуздя, що коїться зараз

Так ото-то!
40-50м2 під побут. хімію/вікна/двері/перукарня/продукти і т. п. в термітниках, не на окраїнах(Рясне/Винники і т. п.) - будуть здаватись завжди!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:31

  Долярчик написав:
  greenozon написав:але якщо маленька чай-кава-труси-булки біля термітників - як на мене такій комерції пофігу не ото все безглуздя, що коїться зараз

Так ото-то!
40-50м2 під побут. хімію/вікна/двері/перукарня/продукти і т. п. в термітниках, не на окраїнах(Рясне/Винники і т. п.) - будуть здаватись завжди!

Долярчик, будь в кеші і не рипайся :!:

Уяви, в тебе 10-30 місяців доходи лише 30-50 відсотків від витрат?
Уяви, завтра в тебе в сім"ї хтось на корону захворіє = гарантовані витрати 20-80 тис грн?
Уяви, з тобою щось трапилось?

зі. Короче, припини займатись х.єю і постити картинки, раптом хтось зглазить і все піде під тричорти?!

ззі. Та сума, що в тебе є, в умовах України не про інвестування, а про виживання твоєї сім"ї.

зззі. Краще подумай, чи є в тебе фазенда, де бульбу вирощувати можна з цибулькою і огірками.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:43

За крок до перевороту думок! ©

change_pm
Та я це все розумію і враховую - що можна взяти іпотечний ЗАШМОРГ на 15-20 років, який найближчі роки не дасть "дихати на повні груди", або в разі вищезгаданих подій - відбере останню заначку!(так як потрібно буде терміново продати/віддати банку ту іпотечну нерухомість)
Але!
Так само може дати і ШАНС вилізти з ніщити!(якщо, через рік-два здавати ту комерцію за 1тис.дол+)

Так що тут класика - "бути, чи не бути?"©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:49

  Долярчик написав:Що вас усіх стримує купити крмерційну нерухомість(для здачі в оренду) в нормальній локації?
Оверпрайс, чи ще щось?

Все таксисты и домохозяйки хотят купить "коммерческую недвижимость", чтоб её сдавать, не иметь гемора с "реальным бизнесом", не нести практически никаких рисков, не работать с клиентами, поставщиками и т.д. - а просто лежать на печи, или на пляже, и подсчитывать барыши.
Но если все купят "битон под сдачу" - то кто его будет арендовать? Кто в нём будет работать? Кто будет оказывать услуги и т.д., - если все будут лежать на пляже и ждать сообщений о заходе платежей?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:14

  Долярчик написав:change_pm
Та я це все розумію і враховую - що можна взяти іпотечний ЗАШМОРГ на 15-20 років, який найближчі роки не дасть "дихати на повні груди", або в разі вищезгаданих подій - відбере останню заначку!(так як потрібно буде терміново продати/віддати банку ту іпотечну нерухомість)
Але!
Так само може дати і ШАНС вилізти з ніщити!(якщо, через рік-два здавати ту комерцію за 1тис.дол+)

Так що тут класика - "бути, чи не бути?"©

Пасивний дохід ніяким чином не дасть тобі шанс вилізти з ніщети! Але то є імхо.

Якщо ти хочеш якось покрашити своє фінансове становище, то треба вчитись і йти в айті!
Он Софтсерв безкоштовно навчає. І якщо шукати, то знайти можна.

Звичайно, справа твоя, що робити, але імхо ми десь знаходимость в 17 році 20 сторіччя (порівнюючи) і планувати інвестиції і іпотеки на 15-20 років, будучи голозадим, то занадто.

Але повторюся, справа твоя, як стати ще біднішим!
change_pm
 
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