Додано: Суб 25 лип, 2020 15:43

change_pm

Та я це все розумію і враховую - що можна взяти іпотечний ЗАШМОРГ на 15-20 років, який найближчі роки не дасть "дихати на повні груди", або в разі вищезгаданих подій - відбере останню заначку!(так як потрібно буде терміново продати/віддати банку ту іпотечну нерухомість)

Але!

Так само може дати і ШАНС вилізти з ніщити!(якщо, через рік-два здавати ту комерцію за 1тис.дол+)



Так що тут класика - "бути, чи не бути?"©