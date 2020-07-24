1. Если все таксисты, домохозяйки, и долярчики будут этим заниматься - то кто будет генерировать блага (производить товары, "работать работу", доставлять, сидеть на кассе, и т.п.)?
2. Этот вопрос важнее: а кто будет арендатором, если все будут лежать на пляже?
Видя "нашествие домохозяек" в эту сферу - можно сделать вывод, что эта сфера бесперспективна.
1. Потенциально увеличивается предложение, соответственно конкуренция. Начнутся ценовые войны
2. Короно-тенденции, и прочая удалёнка. Интернет-торговля и так развивалась, а корона вообще прикончит обычный ритейл. Плюс регуляторные ограничения на количество клиентов в зале, и т.п., что уменьшает трафик, выручку, и т.д.
3. Кто целевая аудитория? Кому это всё сдавать?
Это как вкладываться в в2в, когда уже большинство вошло, и остались только самые отсталые. Или как покупать биткоин, когда уже каждый бомж про него говорит.
С в2в Вам повезло. А с битоном может и не повезти. Хотя, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу