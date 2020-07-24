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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:59

  Долярчик написав:І, саме так! - хочеться займатись своїми справами/бути більше з сім'єю/лежати на пляжі і насолоджуватись приємним звуком смс-ки, яка сповіщує про захід бабосиків на рахунок (а що в цьому поганого? )

1. Если все таксисты, домохозяйки, и долярчики будут этим заниматься - то кто будет генерировать блага (производить товары, "работать работу", доставлять, сидеть на кассе, и т.п.)?
2. Этот вопрос важнее: а кто будет арендатором, если все будут лежать на пляже?

Видя "нашествие домохозяек" в эту сферу - можно сделать вывод, что эта сфера бесперспективна.
1. Потенциально увеличивается предложение, соответственно конкуренция. Начнутся ценовые войны
2. Короно-тенденции, и прочая удалёнка. Интернет-торговля и так развивалась, а корона вообще прикончит обычный ритейл. Плюс регуляторные ограничения на количество клиентов в зале, и т.п., что уменьшает трафик, выручку, и т.д.
3. Кто целевая аудитория? Кому это всё сдавать?

Это как вкладываться в в2в, когда уже большинство вошло, и остались только самые отсталые. Или как покупать биткоин, когда уже каждый бомж про него говорит.

С в2в Вам повезло. А с битоном может и не повезти. Хотя, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:16

Ещё забавно наблюдать, как с жилой недвиги переключились на коммерческую. Она типа "более денежная"? Ну хз. А много сейчас бизнесов генерирует достаточный кешфлоу, чтоб и самим кормиться, и кормить арендодателя?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12035
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7022 раз.
Подякували: 3188 раз.
 
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  #<1 ... 528529530531
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