Додано: Суб 25 лип, 2020 18:16

Ещё забавно наблюдать, как с жилой недвиги переключились на коммерческую. Она типа "более денежная"? Ну хз. А много сейчас бизнесов генерирует достаточный кешфлоу, чтоб и самим кормиться, и кормить арендодателя?

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте