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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 лип, 2020 17:59
Долярчик написав:
І, саме так! - хочеться займатись своїми справами/бути більше з сім'єю/лежати на пляжі і насолоджуватись приємним звуком смс-ки, яка сповіщує про захід бабосиків на рахунок (а що в цьому поганого? )
1. Если все таксисты, домохозяйки, и долярчики будут этим заниматься - то кто будет генерировать блага (производить товары, "работать работу", доставлять, сидеть на кассе, и т.п.)?
2. Этот вопрос важнее: а кто будет арендатором, если все будут лежать на пляже?
Видя "нашествие домохозяек" в эту сферу - можно сделать вывод, что эта сфера бесперспективна.
1. Потенциально увеличивается предложение, соответственно конкуренция. Начнутся ценовые войны
2. Короно-тенденции, и прочая удалёнка. Интернет-торговля и так развивалась, а корона вообще прикончит обычный ритейл. Плюс регуляторные ограничения на количество клиентов в зале, и т.п., что уменьшает трафик, выручку, и т.д.
3. Кто целевая аудитория? Кому это всё сдавать?
Это как вкладываться в в2в, когда уже большинство вошло, и остались только самые отсталые. Или как покупать биткоин, когда уже каждый бомж про него говорит.
С в2в Вам повезло. А с битоном может и не повезти. Хотя, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:16
Ещё забавно наблюдать, как с жилой недвиги переключились на коммерческую. Она типа "более денежная"? Ну хз. А много сейчас бизнесов генерирует достаточный кешфлоу, чтоб и самим кормиться, и кормить арендодателя?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:32
Вкладчик1234 написав:
кто будет
Ну, - всі домогосподині/таксисти лише триндять, а бабла на це не мають, бо люблять змінювати щороку айфони/що три роки машини/двічі на рік відпочивати ол-ін-клюзів Єгипти/Туреччини і т. п.
Вкладчик1234 написав:
, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу
Можливо, взимку і таке буде
Не перемикайтесь! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:34
Вкладчик1234 написав:
Ещё забавно наблюдать, как с жилой недвиги переключились на коммерческую. Она типа "более денежная"? Ну хз. А много сейчас бизнесов генерирует достаточный кешфлоу, чтоб и самим кормиться, и кормить арендодателя?
Так от же відповідь
greenozon написав:
комерція під питанням
але якщо маленька чай-кава-труси-булки біля термітників - як на мене такій комерції пофігу не ото все безглуздя, що коїться зараз
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:37
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
І, саме так! - хочеться займатись своїми справами/бути більше з сім'єю/лежати на пляжі і насолоджуватись приємним звуком смс-ки, яка сповіщує про захід бабосиків на рахунок (а що в цьому поганого? )
1. Если все таксисты, домохозяйки, и долярчики будут этим заниматься - то кто будет генерировать блага (производить товары, "работать работу", доставлять, сидеть на кассе, и т.п.)?
2. Этот вопрос важнее: а кто будет арендатором, если все будут лежать на пляже?
Видя "нашествие домохозяек" в эту сферу - можно сделать вывод, что эта сфера бесперспективна.
1. Потенциально увеличивается предложение, соответственно конкуренция. Начнутся ценовые войны
2. Короно-тенденции, и прочая удалёнка. Интернет-торговля и так развивалась, а корона вообще прикончит обычный ритейл. Плюс регуляторные ограничения на количество клиентов в зале, и т.п., что уменьшает трафик, выручку, и т.д.
3. Кто целевая аудитория? Кому это всё сдавать?
Это как вкладываться в в2в, когда уже большинство вошло, и остались только самые отсталые. Или как покупать биткоин, когда уже каждый бомж про него говорит.
С в2в Вам повезло. А с битоном может и не повезти. Хотя, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу
таксістам зараз «Не до жиру, бути б живу»,якось замовив з Личаківської до Вікторії 60 гривень,Карл
корочє пашуть на один шлунок.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:22
Яка,, Комерція''?! Зара пройтись по Львову то мабуть візуально на 25-30% комерції висять таблички,, аренда'' або,, продається''!
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