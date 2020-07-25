Додано: Нед 26 лип, 2020 00:03

Bolt написав: Яка,, Комерція''?! Зара пройтись по Львову то мабуть візуально на 25-30% комерції висять таблички,, аренда'' або,, продається''! Яка,, Комерція''?! Зара пройтись по Львову то мабуть візуально на 25-30% комерції висять таблички,, аренда'' або,, продається''!

Їду 46/41/7 маршрутками з одного кінця міста в інше: - на майже кожній вулиці, можна побачити одне, ну чи максимум, аж дві таблички "оренда"!То які, 25-30%???Добре, якщо 5% і то треба добряче пошукати!В районі Топольної/Балатону може якихось 4 місця можна знайти і то, одне навпроти мого будинку в Екодомі з площею більше 130м2Але, я не сперечаюсь, що на зиму їх може бути більшеАле і я ж хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ, яка думаю буде через 1,5-2 роки!п. с.Продзвоніть 2-3 оренди і запитайте площу і ціну, тоді в інеті підгляньте, скільки аналогічний об'єкт може вартувати?І на рахівниціприкиньте, за скільки часу окупиться - по, навіть, таких низьких карантинних цінах?Одна лише умова - об'єкти вибирати в менш-більш нормальній локації, а не в дупі світу(глухих дворах/на окраїнах)Я вже теж це завдання почав виконувати, але озвучу результат, коли завершу і коли тут хоч 2є-3є форумчан відпишуть свої результати!Покищо, 1:0 на користь..... - ні, не скажу - збережу інтригу до завершення.