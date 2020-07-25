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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:59

  Долярчик написав:І, саме так! - хочеться займатись своїми справами/бути більше з сім'єю/лежати на пляжі і насолоджуватись приємним звуком смс-ки, яка сповіщує про захід бабосиків на рахунок (а що в цьому поганого? )

1. Если все таксисты, домохозяйки, и долярчики будут этим заниматься - то кто будет генерировать блага (производить товары, "работать работу", доставлять, сидеть на кассе, и т.п.)?
2. Этот вопрос важнее: а кто будет арендатором, если все будут лежать на пляже?

Видя "нашествие домохозяек" в эту сферу - можно сделать вывод, что эта сфера бесперспективна.
1. Потенциально увеличивается предложение, соответственно конкуренция. Начнутся ценовые войны
2. Короно-тенденции, и прочая удалёнка. Интернет-торговля и так развивалась, а корона вообще прикончит обычный ритейл. Плюс регуляторные ограничения на количество клиентов в зале, и т.п., что уменьшает трафик, выручку, и т.д.
3. Кто целевая аудитория? Кому это всё сдавать?

Это как вкладываться в в2в, когда уже большинство вошло, и остались только самые отсталые. Или как покупать биткоин, когда уже каждый бомж про него говорит.

С в2в Вам повезло. А с битоном может и не повезти. Хотя, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:16

Ещё забавно наблюдать, как с жилой недвиги переключились на коммерческую. Она типа "более денежная"? Ну хз. А много сейчас бизнесов генерирует достаточный кешфлоу, чтоб и самим кормиться, и кормить арендодателя?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Вкладчик1234 написав:кто будет

Ну, - всі домогосподині/таксисти лише триндять, а бабла на це не мають, бо люблять змінювати щороку айфони/що три роки машини/двічі на рік відпочивати ол-ін-клюзів Єгипти/Туреччини і т. п.
  Вкладчик1234 написав:, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу

Можливо, взимку і таке буде :)
Не перемикайтесь! © :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:34

  Вкладчик1234 написав:Ещё забавно наблюдать, как с жилой недвиги переключились на коммерческую. Она типа "более денежная"? Ну хз. А много сейчас бизнесов генерирует достаточный кешфлоу, чтоб и самим кормиться, и кормить арендодателя?

Так от же відповідь ;)
  greenozon написав:комерція під питанням
але якщо маленька чай-кава-труси-булки біля термітників - як на мене такій комерції пофігу не ото все безглуздя, що коїться зараз
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:37

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:І, саме так! - хочеться займатись своїми справами/бути більше з сім'єю/лежати на пляжі і насолоджуватись приємним звуком смс-ки, яка сповіщує про захід бабосиків на рахунок (а що в цьому поганого? )

1. Если все таксисты, домохозяйки, и долярчики будут этим заниматься - то кто будет генерировать блага (производить товары, "работать работу", доставлять, сидеть на кассе, и т.п.)?
2. Этот вопрос важнее: а кто будет арендатором, если все будут лежать на пляже?

Видя "нашествие домохозяек" в эту сферу - можно сделать вывод, что эта сфера бесперспективна.
1. Потенциально увеличивается предложение, соответственно конкуренция. Начнутся ценовые войны
2. Короно-тенденции, и прочая удалёнка. Интернет-торговля и так развивалась, а корона вообще прикончит обычный ритейл. Плюс регуляторные ограничения на количество клиентов в зале, и т.п., что уменьшает трафик, выручку, и т.д.
3. Кто целевая аудитория? Кому это всё сдавать?

Это как вкладываться в в2в, когда уже большинство вошло, и остались только самые отсталые. Или как покупать биткоин, когда уже каждый бомж про него говорит.

С в2в Вам повезло. А с битоном может и не повезти. Хотя, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу



таксістам зараз «Не до жиру, бути б живу»,якось замовив з Личаківської до Вікторії 60 гривень,Карл :!: корочє пашуть на один шлунок.
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:22

Яка,, Комерція''?! Зара пройтись по Львову то мабуть візуально на 25-30% комерції висять таблички,, аренда'' або,, продається''!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 00:03

Гра почалась! ©

  Bolt написав:Яка,, Комерція''?! Зара пройтись по Львову то мабуть візуально на 25-30% комерції висять таблички,, аренда'' або,, продається''!

Їду 46/41/7 маршрутками з одного кінця міста в інше: - на майже кожній вулиці, можна побачити одне, ну чи максимум, аж дві таблички "оренда"!
То які, 25-30%???
Добре, якщо 5% і то треба добряче пошукати!
В районі Топольної/Балатону може якихось 4 місця можна знайти і то, одне навпроти мого будинку в Екодомі з площею більше 130м2

Але, я не сперечаюсь, що на зиму їх може бути більше :roll:
Але і я ж хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ, яка думаю буде через 1,5-2 роки!

п. с.
От завдання ВСІМ:
Продзвоніть 2-3 оренди і запитайте площу і ціну, тоді в інеті підгляньте, скільки аналогічний об'єкт може вартувати?
І на рахівниці :mrgreen: прикиньте, за скільки часу окупиться - по, навіть, таких низьких карантинних цінах?
Одна лише умова - об'єкти вибирати в менш-більш нормальній локації, а не в дупі світу(глухих дворах/на окраїнах)

Я вже теж це завдання почав виконувати, але озвучу результат, коли завершу і коли тут хоч 2є-3є форумчан відпишуть свої результати!
Покищо, 1:0 на користь..... - ні, не скажу - збережу інтригу до завершення.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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