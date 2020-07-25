Додано: Нед 26 лип, 2020 13:54

По-перше, я б вам не рекомендував оцінювати вакантність орендних площ з вікна маршрутки. Можливо, 25-30% це й перебільшення, але якщо банер "Оренда" висить на площі Ринок, то це достатньо яскравий індикатор стану комерційної оренди.Якщо ж говорити про перспективу, то я Вам запропоную уважно переглянути наступне відео (воно Вам має бути цікавим, хоча б з точки зору того, що йдеться про Ваш район):Як на мене, там є, принаймні, два цікавих моменти з точки зору інвестування:- по-перше, там є цікаві думки, щодо облаштування комерційних приміщень. Там, звичайно, є ризики, але, загалом, бачення цікаве і, я би сказав, правильне.- по-друге, чи не Ваш там будинок (точніше, його "парковка") в останній третині відео? З огляду на плани щодо реконструкції вулиці, я би ще раз рекомендував поміркувати над варіантом купити паркомісце, якщо ще є вільні. Якщо цей проект реалізують, то попит на паркомісця буде. Якщо ні (наприклад, через протести Ваших сусідів на тему "Поверніть нам безкоштовні парковки!"), то й надалі будете гуляти серед МАФів і по болоту. А так у вас буде стимул долучитися до підвищення комфорту життя у Вашому районі. Невдоволеним сусідам-власникам авто будете пояснювати, чому так реконструкція - це добре. На питання "А де ж мені тепер тримати авто?", запропонуєте одне зі своїх паркомісць в оренду. На місцевих виборах восени будете думати за кого голосувати, з точки зору Ваших інвестицій (хто продовжуватиме транспортну політику спрямовану на пріорітет пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту). Так би мовити, соціально-відповідальне інвестування.