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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 лип, 2020 17:45
Вкладчик1234 написав:
Все таксисты и домохозяйки хотят купить "коммерческую недвижимость", чтоб её сдавать, не иметь гемора с "реальным бизнесом", не нести практически никаких рисков, не работать с клиентами, поставщиками и т.д. - а просто лежать на печи, или на пляже, и подсчитывать барыши.
Но если все купят "битон под сдачу" - то кто его будет арендовать? Кто в нём будет работать? Кто будет оказывать услуги и т.д., - если все будут лежать на пляже и ждать сообщений о заходе платежей?
Ну до цього часу хтось же орендував це все?
І, саме так!
- хочеться займатись своїми справами/бути більше з сім'єю/лежати на пляжі і насолоджуватись приємним звуком смс-ки, яка сповіщує про захід бабосиків на рахунок
(а що в цьому поганого? )
change_pm написав:
Пасивний дохід ніяким чином не дасть тобі шанс вилізти з ніщети!
Чому?
Якщо, НАПРИКЛАД, я заробляю 20К, працюючи, майже, без вихідних - а так, буду працювати 4-5днів, заробляючи, наприклад, 15К і ще мені буде капати з оренди комерції, наприклад, 30К щомісяця!
change_pm написав:
Якщо ти хочеш якось покрашити своє фінансове становище, то треба вчитись і йти в айті!
Мені це "не заходить"
А от моєму старшому(10р) синочку - заходить "на лєгке"!(і математику теж "щолкає")
Тож я буду вкладати в дітей - і покищо, старшого, на безкоштовні курси записав, де є 3 000 дітей до 16р(можу помилятись) і він вже в рейтингу там займає місце в першій сотні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 25 лип, 2020 17:59
Долярчик написав:
І, саме так! - хочеться займатись своїми справами/бути більше з сім'єю/лежати на пляжі і насолоджуватись приємним звуком смс-ки, яка сповіщує про захід бабосиків на рахунок (а що в цьому поганого? )
1. Если все таксисты, домохозяйки, и долярчики будут этим заниматься - то кто будет генерировать блага (производить товары, "работать работу", доставлять, сидеть на кассе, и т.п.)?
2. Этот вопрос важнее: а кто будет арендатором, если все будут лежать на пляже?
Видя "нашествие домохозяек" в эту сферу - можно сделать вывод, что эта сфера бесперспективна.
1. Потенциально увеличивается предложение, соответственно конкуренция. Начнутся ценовые войны
2. Короно-тенденции, и прочая удалёнка. Интернет-торговля и так развивалась, а корона вообще прикончит обычный ритейл. Плюс регуляторные ограничения на количество клиентов в зале, и т.п., что уменьшает трафик, выручку, и т.д.
3. Кто целевая аудитория? Кому это всё сдавать?
Это как вкладываться в в2в, когда уже большинство вошло, и остались только самые отсталые. Или как покупать биткоин, когда уже каждый бомж про него говорит.
С в2в Вам повезло. А с битоном может и не повезти. Хотя, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:16
Ещё забавно наблюдать, как с жилой недвиги переключились на коммерческую. Она типа "более денежная"? Ну хз. А много сейчас бизнесов генерирует достаточный кешфлоу, чтоб и самим кормиться, и кормить арендодателя?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:32
Вкладчик1234 написав:
кто будет
Ну, - всі домогосподині/таксисти лише триндять, а бабла на це не мають, бо люблять змінювати щороку айфони/що три роки машини/двічі на рік відпочивати ол-ін-клюзів Єгипти/Туреччини і т. п.
Вкладчик1234 написав:
, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу
Можливо, взимку і таке буде
Не перемикайтесь! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:34
Вкладчик1234 написав:
Ещё забавно наблюдать, как с жилой недвиги переключились на коммерческую. Она типа "более денежная"? Ну хз. А много сейчас бизнесов генерирует достаточный кешфлоу, чтоб и самим кормиться, и кормить арендодателя?
Так от же відповідь
greenozon написав:
комерція під питанням
але якщо маленька чай-кава-труси-булки біля термітників - як на мене такій комерції пофігу не ото все безглуздя, що коїться зараз
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:37
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
І, саме так! - хочеться займатись своїми справами/бути більше з сім'єю/лежати на пляжі і насолоджуватись приємним звуком смс-ки, яка сповіщує про захід бабосиків на рахунок (а що в цьому поганого? )
1. Если все таксисты, домохозяйки, и долярчики будут этим заниматься - то кто будет генерировать блага (производить товары, "работать работу", доставлять, сидеть на кассе, и т.п.)?
2. Этот вопрос важнее: а кто будет арендатором, если все будут лежать на пляже?
Видя "нашествие домохозяек" в эту сферу - можно сделать вывод, что эта сфера бесперспективна.
1. Потенциально увеличивается предложение, соответственно конкуренция. Начнутся ценовые войны
2. Короно-тенденции, и прочая удалёнка. Интернет-торговля и так развивалась, а корона вообще прикончит обычный ритейл. Плюс регуляторные ограничения на количество клиентов в зале, и т.п., что уменьшает трафик, выручку, и т.д.
3. Кто целевая аудитория? Кому это всё сдавать?
Это как вкладываться в в2в, когда уже большинство вошло, и остались только самые отсталые. Или как покупать биткоин, когда уже каждый бомж про него говорит.
С в2в Вам повезло. А с битоном может и не повезти. Хотя, я с интересом наблюдал бы и за бетонным реалити-шоу
таксістам зараз «Не до жиру, бути б живу»,якось замовив з Личаківської до Вікторії 60 гривень,Карл
корочє пашуть на один шлунок.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:22
Яка,, Комерція''?! Зара пройтись по Львову то мабуть візуально на 25-30% комерції висять таблички,, аренда'' або,, продається''!
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Bolt
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Додано: Нед 26 лип, 2020 00:03
Bolt написав:
Яка,, Комерція''?! Зара пройтись по Львову то мабуть візуально на 25-30% комерції висять таблички,, аренда'' або,, продається''!
Їду 46/41/7 маршрутками з одного кінця міста в інше: - на майже кожній вулиці, можна побачити одне, ну чи максимум, аж дві таблички "оренда"!
То які, 25-30%???
Добре, якщо 5% і то треба добряче пошукати!
В районі Топольної/Балатону може якихось 4 місця можна знайти і то, одне навпроти мого будинку в Екодомі з площею більше 130м2
Але, я не сперечаюсь, що на зиму їх може бути більше
Але і я ж хочу взяти НА ПЕРСПЕКТИВУ, яка думаю буде через 1,5-2 роки!
п. с. От завдання ВСІМ:
Продзвоніть 2-3 оренди і запитайте площу і ціну, тоді в інеті підгляньте, скільки аналогічний об'єкт може вартувати?
І на рахівниці
прикиньте, за скільки часу окупиться - по, навіть, таких низьких карантинних цінах?
Одна лише умова - об'єкти вибирати в менш-більш нормальній локації, а не в дупі світу(глухих дворах/на окраїнах)
Я вже теж це завдання почав виконувати, але озвучу результат, коли завершу і коли тут хоч 2є-3є форумчан відпишуть свої результати!
Покищо, 1:0 на користь..... - ні, не скажу - збережу інтригу до завершення.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 26 лип, 2020 13:54
Долярчик
По-перше, я б вам не рекомендував оцінювати вакантність орендних площ з вікна маршрутки. Можливо, 25-30% це й перебільшення, але якщо банер "Оренда" висить на площі Ринок, то це достатньо яскравий індикатор стану комерційної оренди.
Якщо ж говорити про перспективу, то я Вам запропоную уважно переглянути наступне відео (воно Вам має бути цікавим, хоча б з точки зору того, що йдеться про Ваш район):
Як на мене, там є, принаймні, два цікавих моменти з точки зору інвестування:
- по-перше, там є цікаві думки, щодо облаштування комерційних приміщень. Там, звичайно, є ризики, але, загалом, бачення цікаве і, я би сказав, правильне.
- по-друге, чи не Ваш там будинок (точніше, його "парковка") в останній третині відео? З огляду на плани щодо реконструкції вулиці, я би ще раз рекомендував поміркувати над варіантом купити паркомісце, якщо ще є вільні. Якщо цей проект реалізують, то попит на паркомісця буде. Якщо ні (наприклад, через протести Ваших сусідів на тему "Поверніть нам безкоштовні парковки!"), то й надалі будете гуляти серед МАФів і по болоту. А так у вас буде стимул долучитися до підвищення комфорту життя у Вашому районі. Невдоволеним сусідам-власникам авто будете пояснювати, чому так реконструкція - це добре. На питання "А де ж мені тепер тримати авто?", запропонуєте одне зі своїх паркомісць в оренду
. На місцевих виборах восени будете думати за кого голосувати, з точки зору Ваших інвестицій (хто продовжуватиме транспортну політику спрямовану на пріорітет пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту). Так би мовити, соціально-відповідальне інвестування.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 14:42
На осінніх виборах ,принаймні стосовно мера, зіпсую бюлетень шляхом напису на ньому-,,всі му***''
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Bolt
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